Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве

Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве - РИА Новости, 12.09.2025

Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 13 надземных пешеходных переходов в 2025 году, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-11

2025-09-11T12:04:00+03:00

2025-09-12T13:46:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831322507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c11a026fd88cfbb78028ec1906e49056.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 13 надземных пешеходных переходов в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 13 таких сооружений, на пяти из них, расположенных на МКАД, работы уже стартовали", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов на переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие янтарного цвета. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям. "Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери, полностью поменяем витражи. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. Капитальный ремонт надземных пешеходных переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.

москва

2025

москва, петр бирюков