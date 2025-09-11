https://ria.ru/20250911/moskva-2041453005.html
Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 13 надземных пешеходных переходов в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 13 таких сооружений, на пяти из них, расположенных на МКАД, работы уже стартовали", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов на переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие янтарного цвета. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям. "Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери, полностью поменяем витражи. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. Капитальный ремонт надземных пешеходных переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.
москва
