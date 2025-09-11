Рейтинг@Mail.ru
Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:04 11.09.2025 (обновлено: 13:46 12.09.2025)
Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве
Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНадземный пешеходный переход
Надземный пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Надземный пешеходный переход. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 13 надземных пешеходных переходов в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 13 таких сооружений, на пяти из них, расположенных на МКАД, работы уже стартовали", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов на переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие янтарного цвета. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям.
"Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери, полностью поменяем витражи. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. Капитальный ремонт надземных пешеходных переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.
