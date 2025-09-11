https://ria.ru/20250911/moskva-2041226536.html
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве
2025-09-11T15:45:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчины от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершали преступления в Москве за семь месяцев этого года, большая часть из них не являются жителями города, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, за 7 месяцев было выявлено свыше 19 тысяч человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (59,7 %) - не жители столицы (11,9 тысяч). "Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет - 10553 (53%). Стоит отметить, что мужчины чаще, чем женщины совершали преступления (81,3%), женщины (18,7%), т.е. мужчины - свыше 16 тысяч, женщины - более 3 тысяч", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода - это 11,4 тысячи человек (57,2%). Лица, совершавшие преступления, чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование - 13,6 тысячи, реже высшее - 5,1 тысячи.
