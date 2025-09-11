Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/moskva-2041226536.html
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве - РИА Новости, 11.09.2025
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве
Мужчины от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершали преступления в Москве за семь месяцев этого года, большая часть из них не являются РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:45:00+03:00
2025-09-11T15:45:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчины от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершали преступления в Москве за семь месяцев этого года, большая часть из них не являются жителями города, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, за 7 месяцев было выявлено свыше 19 тысяч человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (59,7 %) - не жители столицы (11,9 тысяч). "Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет - 10553 (53%). Стоит отметить, что мужчины чаще, чем женщины совершали преступления (81,3%), женщины (18,7%), т.е. мужчины - свыше 16 тысяч, женщины - более 3 тысяч", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода - это 11,4 тысячи человек (57,2%). Лица, совершавшие преступления, чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование - 13,6 тысячи, реже высшее - 5,1 тысячи.
https://ria.ru/20250911/moskva-2041197158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Прокуратура рассказала, какие люди чаще совершают преступления в Москве

Прокуратура: мужчины без дохода совершают больше всего преступлений в Москве

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчины от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершали преступления в Москве за семь месяцев этого года, большая часть из них не являются жителями города, сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, за 7 месяцев было выявлено свыше 19 тысяч человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (59,7 %) - не жители столицы (11,9 тысяч).
"Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет - 10553 (53%). Стоит отметить, что мужчины чаще, чем женщины совершали преступления (81,3%), женщины (18,7%), т.е. мужчины - свыше 16 тысяч, женщины - более 3 тысяч", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода - это 11,4 тысячи человек (57,2%).
Лица, совершавшие преступления, чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование - 13,6 тысячи, реже высшее - 5,1 тысячи.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем
14:07
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала