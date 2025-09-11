Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/moskva-2041197158.html
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем - РИА Новости, 11.09.2025
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем
Росгвардейцы задержали курьера, пытавшегося передать пациенту больницы на востоке Москвы йогурт, в котором был спрятан сверток с гашишем, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:07:00+03:00
2025-09-11T14:07:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Росгвардейцы задержали курьера, пытавшегося передать пациенту больницы на востоке Москвы йогурт, в котором был спрятан сверток с гашишем, сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по столице. Как говорится в сообщении, во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из больницы. Охранник учреждения рассказал, что к больнице подошел мужчина, представившийся курьером, и попытался передать посылку для одного из пациентов. При этом поведение курьера вызвало у охранника подозрения, поэтому он решил проверить содержимое посылки. "В стакане йогурта был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом. Прибывшие на место росгвардейцы задержали курьера и вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в свёртке находился гашиш массой более 12 граммов", - говорится в сообщении. Как рассказал сам задержанный на видео, которое также опубликовано ведомством в Telegram-канале, он сначала забрал "посылку" у некой девушки. "Приехал сюда. Охрана решила проверить, выявили наркотическое вещество", - сказал мужчина.
https://ria.ru/20250911/podrostok-2041192760.html
https://ria.ru/20250911/muzhchina-2041143407.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем

В Москве задержали курьера, доставлявшего пациенту больницы йогурт с гашишем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Росгвардейцы задержали курьера, пытавшегося передать пациенту больницы на востоке Москвы йогурт, в котором был спрятан сверток с гашишем, сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по столице.
Как говорится в сообщении, во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из больницы. Охранник учреждения рассказал, что к больнице подошел мужчина, представившийся курьером, и попытался передать посылку для одного из пациентов. При этом поведение курьера вызвало у охранника подозрения, поэтому он решил проверить содержимое посылки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Пермском крае на производстве погиб подросток
13:48
"В стакане йогурта был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом. Прибывшие на место росгвардейцы задержали курьера и вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в свёртке находился гашиш массой более 12 граммов", - говорится в сообщении.
Как рассказал сам задержанный на видео, которое также опубликовано ведомством в Telegram-канале, он сначала забрал "посылку" у некой девушки.
"Приехал сюда. Охрана решила проверить, выявили наркотическое вещество", - сказал мужчина.
Последствия поджога двери дома в в Купинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Новосибирской области мужчина поджег дом женщины с детьми
11:22
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала