В "Лужниках" 13 сентября пройдет День Московского спорта
В "Лужниках" 13 сентября пройдет День Московского спорта - РИА Новости, 11.09.2025
В "Лужниках" 13 сентября пройдет День Московского спорта
Городской фестиваль "День Московского спорта", организатором которого выступает Департамент спорта города Москвы, пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 13... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Городской фестиваль "День Московского спорта", организатором которого выступает Департамент спорта города Москвы, пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 13 сентября. День Московского спорта откроется в 11:00 мск. Ожидается, что фестиваль соберет сотни тысяч гостей. Вход будет свободным, а все активности - бесплатными. В общей сложности для посетителей фестиваля будет предложено более 20 тематических зон, где можно будет попробовать себя в различных видах спорта: стритболе, паркуре, воркауте, шахматах, настольном теннисе, брейк-дансе, стрельбе из лука, сайклинге, стретчинге и боксе. Отдельная зона фестиваля будет посвящена фан-встречам с известными спортсменами, артистами и блогерами. Посетители смогут поучаствовать в массовой тренировке по стретчингу от двукратного бронзового призера чемпионатов мира по гимнастике Самиры Мустафаевой, а также увидеть прыжки на снегоходе от пятикратного чемпиона международного турнира X Games из Швеции Даниэля Бодина. Особое внимание уделят футболу: два столичных клуба - "Локомотив" и "Динамо" - подготовят собственные зоны с интерактивами, экспозициями трофеев, викторинами, автограф-сессиями игроков и конкурсами для болельщиков. В рамках фестиваля состоится концерт с участием звездных артистов, которые исполнят хиты и новые треки. На сцене выступят ZIVERT, Сергей Лазарев, группа "Винтаж", SHAMAN, UMA2RMAN, а также Ольга Бузова и GALIBRI & MAVIK. Музыкальная программа начнется в 14:00 на главной сцене фестиваля.
