Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста директору ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде. Меру пресечения в виде содержания под стражей Басманный суд Москвы продлил ему в середине июня. Филимошину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

