Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину - РИА Новости, 11.09.2025
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину
Мосгорсуд признал законным продление ареста директору ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T22:52:00+03:00
2025-09-11T22:52:00+03:00
2025-09-11T22:52:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста директору ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде. Меру пресечения в виде содержания под стражей Басманный суд Москвы продлил ему в середине июня. Филимошину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину
