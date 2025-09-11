Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину - РИА Новости, 11.09.2025
22:52 11.09.2025
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста директору ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде. Меру пресечения в виде содержания под стражей Басманный суд Москвы продлил ему в середине июня. Филимошину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным продление ареста Филимошину

Мосгорсуд оставил в СИЗО директора ФКУ "Налог-сервис" Филимошина

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста директору ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали в суде.
Меру пресечения в виде содержания под стражей Басманный суд Москвы продлил ему в середине июня.
Филимошину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки
