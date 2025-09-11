https://ria.ru/20250911/mordovija-2041091602.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Мордовии, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Мордовии, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства.
