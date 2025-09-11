Рейтинг@Mail.ru
Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:44 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/moor-2041226406.html
Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года
Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года - РИА Новости, 11.09.2025
Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года
В Тюменской области в 2025-2026 годах за счет федеральных и региональных средств планируется расселить четыре аварийных дома, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:44:00+03:00
2025-09-11T15:44:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_6828ce54ecaa2ce3179d11bf3507fe28.jpg
ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости. В Тюменской области в 2025-2026 годах за счет федеральных и региональных средств планируется расселить четыре аварийных дома, сообщил губернатор Александр Моор. "Более 80 миллионов рублей выделено Тюменской области из федерального Фонда развития территорий на переселение людей из аварийного жилья... За счет федеральных и региональных средств в 2025-2026 годах планируем расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что затраты на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья из областного и муниципальных бюджетов уже превышают 300 миллионов рублей, и поблагодарил Фонд развития территорий за поддержку. Всего, начиная с 2019 года, в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек. На сайте Фонда развития территорий сообщается, что Тюменской области по программе переселения граждан из аварийного жилья одобрена заявка на 82,1 миллиона рублей на переселение 159 человек из аварийных домов площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ее курирует Минстрой России, Фонд развития территорий выступает оператором.
https://ria.ru/20250906/sezon-2040129738.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ee3d59ed0e79718eb4c36ca04856a65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, жилье
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Жилье
Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года

Моор: четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости. В Тюменской области в 2025-2026 годах за счет федеральных и региональных средств планируется расселить четыре аварийных дома, сообщил губернатор Александр Моор.
"Более 80 миллионов рублей выделено Тюменской области из федерального Фонда развития территорий на переселение людей из аварийного жилья... За счет федеральных и региональных средств в 2025-2026 годах планируем расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что затраты на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья из областного и муниципальных бюджетов уже превышают 300 миллионов рублей, и поблагодарил Фонд развития территорий за поддержку. Всего, начиная с 2019 года, в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек.
На сайте Фонда развития территорий сообщается, что Тюменской области по программе переселения граждан из аварийного жилья одобрена заявка на 82,1 миллиона рублей на переселение 159 человек из аварийных домов площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ее курирует Минстрой России, Фонд развития территорий выступает оператором.
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
6 сентября, 04:27
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала