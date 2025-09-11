https://ria.ru/20250911/moor-2041226406.html

Четыре аварийных дома в Тюменской области расселят за два года

В Тюменской области в 2025-2026 годах за счет федеральных и региональных средств планируется расселить четыре аварийных дома, сообщил губернатор Александр Моор.

ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости. В Тюменской области в 2025-2026 годах за счет федеральных и региональных средств планируется расселить четыре аварийных дома, сообщил губернатор Александр Моор. "Более 80 миллионов рублей выделено Тюменской области из федерального Фонда развития территорий на переселение людей из аварийного жилья... За счет федеральных и региональных средств в 2025-2026 годах планируем расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что затраты на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья из областного и муниципальных бюджетов уже превышают 300 миллионов рублей, и поблагодарил Фонд развития территорий за поддержку. Всего, начиная с 2019 года, в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек. На сайте Фонда развития территорий сообщается, что Тюменской области по программе переселения граждан из аварийного жилья одобрена заявка на 82,1 миллиона рублей на переселение 159 человек из аварийных домов площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ее курирует Минстрой России, Фонд развития территорий выступает оператором.

