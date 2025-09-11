https://ria.ru/20250911/moldaviya-2041202405.html

Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция

КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отдала Молдавию под внешнее управление ЕС и пытается запугивать граждан, рассказывая об угрозах, которые якобы представляет собой Россия, заявила пресс-служба оппозиционного Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Под видом "европейского будущего" ПДС отдали внешнее управление Брюсселю, а теперь рассказывают сказки о "российской администрации". Кощунственно звучат их спекуляции о том, что молдавскую молодёжь кто-то "сделает пушечным мясом". Мы заявляем прямо: именно ПДС ведёт Молдавию к войне, втягивая её в натовские авантюры и превращая страну в плацдарм против России. Патриотический блок гарантирует нейтралитет, мир и безопасность", - говорится в заявлении политблока. Оппозиция отмечает, что граждан пугают закрытием границ, хотя именно нынешняя власть загоняет молодежь в эмиграцию и выталкивает людей из страны рекордными тарифами и нищетой, одновременно огораживаясь "железным занавесом" от сотен тысяч наших сограждан, живущих в России и Белоруссии. "Патриотический блок утверждает: никто не закроет нам дороги ни в Европу, ни в Россию. Мы будем сотрудничать со всеми, сохраняя нейтралитет и независимость. Никто не лишит наших граждан права голоса. Никто не сможет отменить волю народа", - говорится в заявлении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

