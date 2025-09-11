Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/moldaviya-2041202405.html
Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция
Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция - РИА Новости, 11.09.2025
Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отдала Молдавию под внешнее управление ЕС и пытается запугивать граждан, рассказывая об угрозах, которые якобы... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:21:00+03:00
2025-09-11T14:21:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отдала Молдавию под внешнее управление ЕС и пытается запугивать граждан, рассказывая об угрозах, которые якобы представляет собой Россия, заявила пресс-служба оппозиционного Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Под видом "европейского будущего" ПДС отдали внешнее управление Брюсселю, а теперь рассказывают сказки о "российской администрации". Кощунственно звучат их спекуляции о том, что молдавскую молодёжь кто-то "сделает пушечным мясом". Мы заявляем прямо: именно ПДС ведёт Молдавию к войне, втягивая её в натовские авантюры и превращая страну в плацдарм против России. Патриотический блок гарантирует нейтралитет, мир и безопасность", - говорится в заявлении политблока. Оппозиция отмечает, что граждан пугают закрытием границ, хотя именно нынешняя власть загоняет молодежь в эмиграцию и выталкивает людей из страны рекордными тарифами и нищетой, одновременно огораживаясь "железным занавесом" от сотен тысяч наших сограждан, живущих в России и Белоруссии. "Патриотический блок утверждает: никто не закроет нам дороги ни в Европу, ни в Россию. Мы будем сотрудничать со всеми, сохраняя нейтралитет и независимость. Никто не лишит наших граждан права голоса. Никто не сможет отменить волю народа", - говорится в заявлении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250906/es-2040125926.html
https://ria.ru/20250911/moldaviya-2041125728.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Евросоюз
Власти Молдавии отдали страну под управление ЕС, заявила оппозиция

Оппозиция Молдавии обвинила правящую партию в запугивании граждан

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отдала Молдавию под внешнее управление ЕС и пытается запугивать граждан, рассказывая об угрозах, которые якобы представляет собой Россия, заявила пресс-служба оппозиционного Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
"Под видом "европейского будущего" ПДС отдали внешнее управление Брюсселю, а теперь рассказывают сказки о "российской администрации". Кощунственно звучат их спекуляции о том, что молдавскую молодёжь кто-то "сделает пушечным мясом". Мы заявляем прямо: именно ПДС ведёт Молдавию к войне, втягивая её в натовские авантюры и превращая страну в плацдарм против России. Патриотический блок гарантирует нейтралитет, мир и безопасность", - говорится в заявлении политблока.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В ПМР заявили, что ЕС и Молдавия пытаются отречься от общей Победы
6 сентября, 02:56
Оппозиция отмечает, что граждан пугают закрытием границ, хотя именно нынешняя власть загоняет молодежь в эмиграцию и выталкивает людей из страны рекордными тарифами и нищетой, одновременно огораживаясь "железным занавесом" от сотен тысяч наших сограждан, живущих в России и Белоруссии.
"Патриотический блок утверждает: никто не закроет нам дороги ни в Европу, ни в Россию. Мы будем сотрудничать со всеми, сохраняя нейтралитет и независимость. Никто не лишит наших граждан права голоса. Никто не сможет отменить волю народа", - говорится в заявлении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
10:17
 
В миреМолдавияКишиневЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала