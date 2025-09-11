https://ria.ru/20250911/moldavija-2041192429.html
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул
в мире
молдавия
гагаузия
париж
евгения гуцул
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не дают разрешения европейским адвокатам посетить осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьме, запрашивают даже дипломы адвокатов об их образовании, сообщил ее адвокат Уильям Жюлье. "Гуцул содержится в крайне жестких условиях, это крайне тяжело для неё. Я надеюсь, что мы сможем вскоре посетить ее. Мы уже неделями ждем разрешений от властей Молдавии. Они требуют даже дипломы", - сказал Жюлье на пресс-конференции в Париже. Адвокат выразил недоумение в связи с этой ситуацией. По его словам, его адвокатское удостоверение дает ему "пропуск в любую европейскую тюрьму", но не в эту.
