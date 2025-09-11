Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул - РИА Новости, 11.09.2025
13:47 11.09.2025
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул - РИА Новости, 11.09.2025
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул
Власти Молдавии до сих пор не дают разрешения европейским адвокатам посетить осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьме, запрашивают даже... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
молдавия
гагаузия
париж
евгения гуцул
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не дают разрешения европейским адвокатам посетить осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьме, запрашивают даже дипломы адвокатов об их образовании, сообщил ее адвокат Уильям Жюлье. "Гуцул содержится в крайне жестких условиях, это крайне тяжело для неё. Я надеюсь, что мы сможем вскоре посетить ее. Мы уже неделями ждем разрешений от властей Молдавии. Они требуют даже дипломы", - сказал Жюлье на пресс-конференции в Париже. Адвокат выразил недоумение в связи с этой ситуацией. По его словам, его адвокатское удостоверение дает ему "пропуск в любую европейскую тюрьму", но не в эту.
молдавия
гагаузия
париж
в мире, молдавия, гагаузия, париж, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Париж, Евгения Гуцул
Молдавия не дает разрешения адвокатам посетить Гуцул

Жюлье: власти Молдавии не дают разрешения европейским адвокатам посетить Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не дают разрешения европейским адвокатам посетить осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьме, запрашивают даже дипломы адвокатов об их образовании, сообщил ее адвокат Уильям Жюлье.
"Гуцул содержится в крайне жестких условиях, это крайне тяжело для неё. Я надеюсь, что мы сможем вскоре посетить ее. Мы уже неделями ждем разрешений от властей Молдавии. Они требуют даже дипломы", - сказал Жюлье на пресс-конференции в Париже.
Адвокат выразил недоумение в связи с этой ситуацией. По его словам, его адвокатское удостоверение дает ему "пропуск в любую европейскую тюрьму", но не в эту.
Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну
31 марта, 09:10
31 марта, 09:10
 
В миреМолдавияГагаузияПарижЕвгения Гуцул
 
 
