Лифты в многоквартирных домах Ивановской области модернизируют

станислав воскресенский

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Ивановской области впервые проходит масштабная модернизация лифтового оборудования по программе капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства региона. Заключены контракты на ремонт 35 лифтов в домах в Иванове, Кохме, Родниках, Приволжске. По решению губернатора области Станислава Воскресенского на этот вид работ Региональному фонду капитального ремонта выделена субсидия из областного бюджета. В среду представители департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области совместно с руководством фонда капитального ремонта оценили ход работ по замене лифтового оборудования в доме №36 по улице Генерала Хлебникова в Иванове. "Впервые за несколько лет в этом году в Ивановской области начата большая работа по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования. Заключены контракты и производится ремонт 35 лифтов в 12 многоквартирных домах в Иванове, Кохме, Родниках, Приволжске", — указала заместитель директора департамента ЖКХ Ивановской области Юлия Коган, ее слова приводит пресс-служба. Она пояснила, что до 2025 года эти работы носили эпизодический характер. Так, в 2021 году отремонтирован один лифт, в 2017 году – два лифта и тому подобное. "Этот вид работ является дорогостоящим, по решению губернатора на данный вид работ фонду выделена субсидия из областного бюджета в размере 200 миллионов рублей", — подчеркнула Коган. Как рассказала исполняющая обязанности генерального директора Регионального фонда капитального ремонта МКД Евгения Парфенова, договор с подрядной организацией "Трансэнерго" заключен в июне 2025 года. В рамках контракта специализированная организация проводит оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектной документации и непосредственно строительно-монтажные работы. "Сейчас в доме №36 на улице Генерала Хлебникова подрядчик приступил к строительно-монтажным работам", — приводит пресс-служба слова Парфеновой. На все материалы и оборудование подрядчик в обязательном порядке предоставляет паспорта качества и сертификаты. "Тем самым он подтверждает, что оборудование прослужит нормативный срок службы, также договором предусматривается гарантийное обслуживание на срок пять лет", — заключила руководитель фонда. Подрядчик входит в реестр квалифицированных подрядных организаций по проектированию капитального ремонта лифтов и их замене. В доме №36 по улице Генерала Хлебникова в Иванове предстоит установить новые лифты производства Могилевского завода в семи подъездах. В среднем на демонтаж устаревшего лифтового оборудования и установку нового уходит порядка полутора месяцев. Работы по контракту в доме должны завершить в ноябре 2025 года.

