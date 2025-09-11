Грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыкуется к МКС 13 сентября

https://ria.ru/20250911/mks-2041083618.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" будет лететь к Международной космической станции (МКС) по традиционной двухсуточной схеме, стыковка запланирована в субботу, сообщила журналистам пресс-служба "Роскосмоса". Старт ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком с Байконура запланирован на 18.54 мск в четверг. В материалах, предоставленных госкорпорацией, указано, что стыковка корабля к Служебному модулю (СМ) "Звезда" российского сегмента станции должна состояться в субботу в 20.27 мск. Полёт "Прогресса МС-32" займёт 49 часов 33 минуты, за это время корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Ранее сообщалось, что грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн топлива, воды, оборудования, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств. В том числе, на его борту новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" номер 7.
