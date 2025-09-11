https://ria.ru/20250911/mks-2041083618.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыкуется к МКС 13 сентября

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыкуется к МКС 13 сентября - РИА Новости, 11.09.2025

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыкуется к МКС 13 сентября

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" будет лететь к Международной космической станции (МКС) по традиционной двухсуточной схеме, стыковка запланирована... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:54:00+03:00

2025-09-11T01:54:00+03:00

2025-09-11T01:54:00+03:00

наука

байконур (город)

земля

роскосмос

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/71841/48/718414892_0:228:2288:1515_1920x0_80_0_0_ac39d7917922d3a8ae5c330f846fc3f5.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" будет лететь к Международной космической станции (МКС) по традиционной двухсуточной схеме, стыковка запланирована в субботу, сообщила журналистам пресс-служба "Роскосмоса". Старт ракеты "Союз-2.1а" с новым грузовиком с Байконура запланирован на 18.54 мск в четверг. В материалах, предоставленных госкорпорацией, указано, что стыковка корабля к Служебному модулю (СМ) "Звезда" российского сегмента станции должна состояться в субботу в 20.27 мск. Полёт "Прогресса МС-32" займёт 49 часов 33 минуты, за это время корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Ранее сообщалось, что грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн топлива, воды, оборудования, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств. В том числе, на его борту новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" номер 7.

https://ria.ru/20250911/kosmos-2041080294.html

https://ria.ru/20250903/kononenko-2039408648.html

байконур (город)

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

байконур (город), земля, роскосмос, космос