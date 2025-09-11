https://ria.ru/20250911/mironov-2041089280.html

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за утечку личных данных

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с предложением установить оборотный штраф для бизнеса за первую утечку персональных данных, документ есть в распоряжении РИА Новости. В России с 30 мая вступили в силу поправки к КоАП РФ, которыми усиливается ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. В частности, введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных: для компаний - от 1% до 3% выручки, для банков - от 1% до 3% собственного капитала; но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей. "Установить применение оборотных административных штрафов с первого случая правонарушения", - сказано в обращении. При этом в разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что минимальная сумма штрафа должна составить 25 миллионов рублей. Он подчеркнул, что из-за низких штрафов многие операторы персональных данных халатно относятся к защите информации. "За первую утечку в рамках нынешнего КоАП их могут оштрафовать на 3 миллиона - 15 миллионов рублей. В редких случаях санкции могут достигать 20 миллионов рублей, и лишь при повторном нарушении включаются оборотные штрафы – от 1 до 3% выручки компании", - напомнил парламентарий. По словам Миронова, в реальности бизнесу проще и выгоднее заплатить штраф, чем тратиться на защиту персональных данных. "Я не исключаю, что проблема намного серьезней. Поэтому для защиты данных "Справедливая Россия" предлагает ввести оборотные штрафы с первой утечки персональных данных. В этом случае компаниям будет выгоднее заняться решением вопроса, чтобы не платить высокий штраф", – заключил Миронов.

