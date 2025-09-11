https://ria.ru/20250911/minoborony-2041161758.html
ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области
ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области
Российские военнослужащие освободили село Сосновку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:20:00+03:00
2025-09-11T12:20:00+03:00
2025-09-11T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_287f0e908eaf0296ba6b5ad3bcd05b7e.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Сосновку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области", — говорится в сообщении.Бойцы поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Червоного в Запорожской области, а также Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого в Днепропетровской области. Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8172d06786f7c56ca3ca55dd8f151b55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области
Российские войска освободили село Сосновку в Днепропетровской области