ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области

ВС России освободили Сосновку в Днепропетровской области

2025-09-11T12:20:00+03:00

2025-09-11T12:20:00+03:00

2025-09-11T13:03:00+03:00

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Сосновку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области", — говорится в сообщении.Бойцы поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах Червоного в Запорожской области, а также Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого в Днепропетровской области. Противник потерял:

