Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян
17:08 11.09.2025
Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян
Современное здравоохранение – это не только новые больницы и квалифицированные врачи, но и технологические решения, которые делают медпомощь доступной и эффективной для людей. Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" поддерживает исследования в сфере медицины и внедрение отечественных инноваций и формирует технологически независимую систему здравоохранения. Подробнее о новом подходе к здоровьесбережению – в материале РИА Новости.Технологии для людейНацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на повышение эффективности медицинских исследований и их внедрение в практику. Его главная цель – превратить инновации из лабораторных разработок в реальные решения, доступные каждому пациенту.Кроме того, проект направлен на обеспечение технологического суверенитета в производстве лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, изделий тканевой инженерии и медицинских товаров до 80% к 2030 году.Нацпроект действует как единый механизм и охватывает пять направлений.Так, направление "Управление медицинской наукой" сосредоточено на том, чтобы результаты исследований как можно скорее находили применение в практике. Система выстраивается так, чтобы результаты исследований внедрялись в практику быстрее и эффективнее.Ученые работают в таких передовых областях, как биоинженерия, генная терапия и искусственный интеллект. А врачи получают доступ к новейшим методикам, диагностике и оборудованию – все это напрямую влияет на точность диагнозов и эффективность лечения.Другое направление – "Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения" — призвано к 2030 году вывести на рынок десятки инновационных препаратов, включая персонализированные генотерапевтические лекарства. Эти препараты создаются на основе ДНК пациента и могут изменить подход к лечению наследственных заболеваний, таких как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и гемофилия.Также ведется работа над имплантами для сердечно-сосудистой хирургии и ИИ-системами, способными анализировать медицинские данные и помогать врачам в диагностике.Индивидуальный подход и здоровое долголетиеНаправление "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего" продолжает вектор, заданный разработками вакцины "Спутник V". Оно поддерживает исследования в сфере биомедицины и разработки инновационных методик и продукции. Так, в 2024 году в России был зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, вызванной аутоиммунным сбоем. Это стало возможным благодаря разработкам в области нейротехнологий, генной инженерии и индивидуализированной медицины. Сегодня идет работа в сфере восстановления когнитивных функций, лечения нарушений слуха, зрения и нервной системы.Направление "Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия" ставит перед собой масштабную цель – обеспечить не только продолжительность, но и высокое качество жизни. Изучаются механизмы старения, разрабатывают методы диагностики биологического возраста, создают клеточные продукты для восстановления тканей и органов.Лекарства нового поколенияНе менее важное направление – "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий". Его задача – обеспечить страну лекарствами отечественного производства и снизить зависимость от импорта. Кроме того, наращивается выпуск всего спектра медизделий: от масок, шприцев и бахил до аппаратов ИВЛ, МРТ, хирургических роботов.Например, в Российском научном центре хирургии им. Академика Б.В. Петровского работают над упрощением процесса получения стромально-васкулярной фракции (СВФ) из жировой ткани без ферментов. СВФ – это клеточный продукт, доказавший эффективность в регенеративной медицине. Она стимулирует образование новых кровеносных сосудов, уменьшает воспаление и запускает процессы восстановления тканей при травмах, хронических заболеваниях и после операций."Мы создаем автоматизированный лабораторный стенд, который позволит получать СВФ механическим способом с точным контролем параметров обработки жировой ткани. Такой подход обеспечит стандартизацию процедуры, стабильное качество продукта, сократит время получения и снизит нагрузку на медицинский персонал", – рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной работе центра Илья Еремин.Он добавил, что с помощью нового прибора можно будет получать не только СВФ, но и обрабатывать жировую ткань для подготовки различных трансплантатов – микро-, милли- и наножира, что очень важно для реконструктивной хирургии и эстетической медициныГосподдержка по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" позволяет осуществлять полный цикл разработки – от идеи до готового решения, что значительно ускорило сроки и качество продукта.Безопасное обезболиваниеЕще одна разработка, которую удалось реализовать по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья", это новый неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов (головная, суставная, боль при ОРВИ и другие) у пожилых пациентов. Препарат, который создается учеными Саратовского государственного медуниверситета им. В.И. Разумовского, будет более эффективным и безопасным, чем существующие.По словам проректора по научной работе университета Александра Федонникова, проект позволит повысить качество жизни пациентов и снизить уровень госпитализации и инвалидизации за счет уменьшения числа осложнений из-за небезопасных анальгетиков (таких как желудочно-кишечные кровотечения, поражения печени и почек, расстройства кроветворения)."Можно ожидать снижение стоимости лечения неопиоидными анальгетиками на 9 миллиардов рублей в год на уровне РФ после введения лекарства в гражданский оборот за счет низкой себестоимости G-104 и большей эффективности анальгетического действия", – отметил он в беседе с РИА Новости.Федеральное финансирование позволило запустить полный цикл разработки препарата – трансфер в промышленную фармацию и подготовку клинических исследований, добавил собеседник агентства.Эффективная борьба с онкологиейТакже по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" стало возможным проведение клинических исследований нового российского противоопухолевого препарата – пептидного ингибитора Ras-ГТФазы. Его разрабатывает Российский научный центр радиологии и радиохирургии (РНЦРР) Минздрава РФ. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения перитонеального канцероматоза (злокачественное изменение тканей в желудке – прим. ред.) и эффективен при опухолях желудочно-кишечного тракта."Начиная с 2005 года на базе ФГБУ РНЦРР активно ведутся разработки новых противоопухолевых препаратов пептидной природы. Проведение большого пула экспериментальных исследований позволило выявить пептиды, обладающие наибольшей перспективностью для их дальнейших разработок уже в качестве противоопухолевых препаратов", – рассказал РИА Новости заведующий Отделом молекулярной биологии РНЦРР Владимир Боженко.Таким образом, национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" обеспечивает развитие медицины будущего за счет применения на практике самых последних научных разработок и инновационных подходов. В результате этого люди смогут эффективно поддержать свое здоровье и улучшить качество жизни.
Современное здравоохранение – это не только новые больницы и квалифицированные врачи, но и технологические решения, которые делают медпомощь доступной и эффективной для людей. Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" поддерживает исследования в сфере медицины и внедрение отечественных инноваций и формирует технологически независимую систему здравоохранения. Подробнее о новом подходе к здоровьесбережению – в материале РИА Новости.
Технологии для людей

Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на повышение эффективности медицинских исследований и их внедрение в практику. Его главная цель – превратить инновации из лабораторных разработок в реальные решения, доступные каждому пациенту.
Кроме того, проект направлен на обеспечение технологического суверенитета в производстве лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, изделий тканевой инженерии и медицинских товаров до 80% к 2030 году.
Нацпроект действует как единый механизм и охватывает пять направлений.
Так, направление "Управление медицинской наукой" сосредоточено на том, чтобы результаты исследований как можно скорее находили применение в практике. Система выстраивается так, чтобы результаты исследований внедрялись в практику быстрее и эффективнее.
Ученые работают в таких передовых областях, как биоинженерия, генная терапия и искусственный интеллект. А врачи получают доступ к новейшим методикам, диагностике и оборудованию – все это напрямую влияет на точность диагнозов и эффективность лечения.
Другое направление – "Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения" — призвано к 2030 году вывести на рынок десятки инновационных препаратов, включая персонализированные генотерапевтические лекарства. Эти препараты создаются на основе ДНК пациента и могут изменить подход к лечению наследственных заболеваний, таких как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и гемофилия.
Также ведется работа над имплантами для сердечно-сосудистой хирургии и ИИ-системами, способными анализировать медицинские данные и помогать врачам в диагностике.
Индивидуальный подход и здоровое долголетие

Направление "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего" продолжает вектор, заданный разработками вакцины "Спутник V". Оно поддерживает исследования в сфере биомедицины и разработки инновационных методик и продукции. Так, в 2024 году в России был зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, вызванной аутоиммунным сбоем. Это стало возможным благодаря разработкам в области нейротехнологий, генной инженерии и индивидуализированной медицины. Сегодня идет работа в сфере восстановления когнитивных функций, лечения нарушений слуха, зрения и нервной системы.
Направление "Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия" ставит перед собой масштабную цель – обеспечить не только продолжительность, но и высокое качество жизни. Изучаются механизмы старения, разрабатывают методы диагностики биологического возраста, создают клеточные продукты для восстановления тканей и органов.

Лекарства нового поколения

Не менее важное направление – "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий". Его задача – обеспечить страну лекарствами отечественного производства и снизить зависимость от импорта. Кроме того, наращивается выпуск всего спектра медизделий: от масок, шприцев и бахил до аппаратов ИВЛ, МРТ, хирургических роботов.
Например, в Российском научном центре хирургии им. Академика Б.В. Петровского работают над упрощением процесса получения стромально-васкулярной фракции (СВФ) из жировой ткани без ферментов. СВФ – это клеточный продукт, доказавший эффективность в регенеративной медицине. Она стимулирует образование новых кровеносных сосудов, уменьшает воспаление и запускает процессы восстановления тканей при травмах, хронических заболеваниях и после операций.
"Мы создаем автоматизированный лабораторный стенд, который позволит получать СВФ механическим способом с точным контролем параметров обработки жировой ткани. Такой подход обеспечит стандартизацию процедуры, стабильное качество продукта, сократит время получения и снизит нагрузку на медицинский персонал", – рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной работе центра Илья Еремин.
Он добавил, что с помощью нового прибора можно будет получать не только СВФ, но и обрабатывать жировую ткань для подготовки различных трансплантатов – микро-, милли- и наножира, что очень важно для реконструктивной хирургии и эстетической медицины
Господдержка по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" позволяет осуществлять полный цикл разработки – от идеи до готового решения, что значительно ускорило сроки и качество продукта.
Безопасное обезболивание

Еще одна разработка, которую удалось реализовать по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья", это новый неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов (головная, суставная, боль при ОРВИ и другие) у пожилых пациентов. Препарат, который создается учеными Саратовского государственного медуниверситета им. В.И. Разумовского, будет более эффективным и безопасным, чем существующие.
По словам проректора по научной работе университета Александра Федонникова, проект позволит повысить качество жизни пациентов и снизить уровень госпитализации и инвалидизации за счет уменьшения числа осложнений из-за небезопасных анальгетиков (таких как желудочно-кишечные кровотечения, поражения печени и почек, расстройства кроветворения).
"Можно ожидать снижение стоимости лечения неопиоидными анальгетиками на 9 миллиардов рублей в год на уровне РФ после введения лекарства в гражданский оборот за счет низкой себестоимости G-104 и большей эффективности анальгетического действия", – отметил он в беседе с РИА Новости.
Федеральное финансирование позволило запустить полный цикл разработки препарата – трансфер в промышленную фармацию и подготовку клинических исследований, добавил собеседник агентства.

Эффективная борьба с онкологией

Также по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" стало возможным проведение клинических исследований нового российского противоопухолевого препарата – пептидного ингибитора Ras-ГТФазы. Его разрабатывает Российский научный центр радиологии и радиохирургии (РНЦРР) Минздрава РФ. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения перитонеального канцероматоза (злокачественное изменение тканей в желудке – прим. ред.) и эффективен при опухолях желудочно-кишечного тракта.
"Начиная с 2005 года на базе ФГБУ РНЦРР активно ведутся разработки новых противоопухолевых препаратов пептидной природы. Проведение большого пула экспериментальных исследований позволило выявить пептиды, обладающие наибольшей перспективностью для их дальнейших разработок уже в качестве противоопухолевых препаратов", – рассказал РИА Новости заведующий Отделом молекулярной биологии РНЦРР Владимир Боженко.
Таким образом, национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" обеспечивает развитие медицины будущего за счет применения на практике самых последних научных разработок и инновационных подходов. В результате этого люди смогут эффективно поддержать свое здоровье и улучшить качество жизни.
