Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян

Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян - РИА Новости, 11.09.2025

Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян

Современное здравоохранение – это не только новые больницы и квалифицированные врачи, но и технологические решения, которые делают медпомощь доступной и... РИА Новости, 11.09.2025

Современное здравоохранение – это не только новые больницы и квалифицированные врачи, но и технологические решения, которые делают медпомощь доступной и эффективной для людей. Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" поддерживает исследования в сфере медицины и внедрение отечественных инноваций и формирует технологически независимую систему здравоохранения. Подробнее о новом подходе к здоровьесбережению – в материале РИА Новости.Технологии для людейНацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на повышение эффективности медицинских исследований и их внедрение в практику. Его главная цель – превратить инновации из лабораторных разработок в реальные решения, доступные каждому пациенту.Кроме того, проект направлен на обеспечение технологического суверенитета в производстве лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, изделий тканевой инженерии и медицинских товаров до 80% к 2030 году.Нацпроект действует как единый механизм и охватывает пять направлений.Так, направление "Управление медицинской наукой" сосредоточено на том, чтобы результаты исследований как можно скорее находили применение в практике. Система выстраивается так, чтобы результаты исследований внедрялись в практику быстрее и эффективнее.Ученые работают в таких передовых областях, как биоинженерия, генная терапия и искусственный интеллект. А врачи получают доступ к новейшим методикам, диагностике и оборудованию – все это напрямую влияет на точность диагнозов и эффективность лечения.Другое направление – "Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения" — призвано к 2030 году вывести на рынок десятки инновационных препаратов, включая персонализированные генотерапевтические лекарства. Эти препараты создаются на основе ДНК пациента и могут изменить подход к лечению наследственных заболеваний, таких как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и гемофилия.Также ведется работа над имплантами для сердечно-сосудистой хирургии и ИИ-системами, способными анализировать медицинские данные и помогать врачам в диагностике.Индивидуальный подход и здоровое долголетиеНаправление "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего" продолжает вектор, заданный разработками вакцины "Спутник V". Оно поддерживает исследования в сфере биомедицины и разработки инновационных методик и продукции. Так, в 2024 году в России был зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, вызванной аутоиммунным сбоем. Это стало возможным благодаря разработкам в области нейротехнологий, генной инженерии и индивидуализированной медицины. Сегодня идет работа в сфере восстановления когнитивных функций, лечения нарушений слуха, зрения и нервной системы.Направление "Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия" ставит перед собой масштабную цель – обеспечить не только продолжительность, но и высокое качество жизни. Изучаются механизмы старения, разрабатывают методы диагностики биологического возраста, создают клеточные продукты для восстановления тканей и органов.Лекарства нового поколенияНе менее важное направление – "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий". Его задача – обеспечить страну лекарствами отечественного производства и снизить зависимость от импорта. Кроме того, наращивается выпуск всего спектра медизделий: от масок, шприцев и бахил до аппаратов ИВЛ, МРТ, хирургических роботов.Например, в Российском научном центре хирургии им. Академика Б.В. Петровского работают над упрощением процесса получения стромально-васкулярной фракции (СВФ) из жировой ткани без ферментов. СВФ – это клеточный продукт, доказавший эффективность в регенеративной медицине. Она стимулирует образование новых кровеносных сосудов, уменьшает воспаление и запускает процессы восстановления тканей при травмах, хронических заболеваниях и после операций."Мы создаем автоматизированный лабораторный стенд, который позволит получать СВФ механическим способом с точным контролем параметров обработки жировой ткани. Такой подход обеспечит стандартизацию процедуры, стабильное качество продукта, сократит время получения и снизит нагрузку на медицинский персонал", – рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной работе центра Илья Еремин.Он добавил, что с помощью нового прибора можно будет получать не только СВФ, но и обрабатывать жировую ткань для подготовки различных трансплантатов – микро-, милли- и наножира, что очень важно для реконструктивной хирургии и эстетической медициныГосподдержка по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" позволяет осуществлять полный цикл разработки – от идеи до готового решения, что значительно ускорило сроки и качество продукта.Безопасное обезболиваниеЕще одна разработка, которую удалось реализовать по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья", это новый неопиоидный анальгетик для лечения хронических болевых синдромов (головная, суставная, боль при ОРВИ и другие) у пожилых пациентов. Препарат, который создается учеными Саратовского государственного медуниверситета им. В.И. Разумовского, будет более эффективным и безопасным, чем существующие.По словам проректора по научной работе университета Александра Федонникова, проект позволит повысить качество жизни пациентов и снизить уровень госпитализации и инвалидизации за счет уменьшения числа осложнений из-за небезопасных анальгетиков (таких как желудочно-кишечные кровотечения, поражения печени и почек, расстройства кроветворения)."Можно ожидать снижение стоимости лечения неопиоидными анальгетиками на 9 миллиардов рублей в год на уровне РФ после введения лекарства в гражданский оборот за счет низкой себестоимости G-104 и большей эффективности анальгетического действия", – отметил он в беседе с РИА Новости.Федеральное финансирование позволило запустить полный цикл разработки препарата – трансфер в промышленную фармацию и подготовку клинических исследований, добавил собеседник агентства.Эффективная борьба с онкологиейТакже по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья" стало возможным проведение клинических исследований нового российского противоопухолевого препарата – пептидного ингибитора Ras-ГТФазы. Его разрабатывает Российский научный центр радиологии и радиохирургии (РНЦРР) Минздрава РФ. Этот препарат предназначен для профилактики и лечения перитонеального канцероматоза (злокачественное изменение тканей в желудке – прим. ред.) и эффективен при опухолях желудочно-кишечного тракта."Начиная с 2005 года на базе ФГБУ РНЦРР активно ведутся разработки новых противоопухолевых препаратов пептидной природы. Проведение большого пула экспериментальных исследований позволило выявить пептиды, обладающие наибольшей перспективностью для их дальнейших разработок уже в качестве противоопухолевых препаратов", – рассказал РИА Новости заведующий Отделом молекулярной биологии РНЦРР Владимир Боженко.Таким образом, национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" обеспечивает развитие медицины будущего за счет применения на практике самых последних научных разработок и инновационных подходов. В результате этого люди смогут эффективно поддержать свое здоровье и улучшить качество жизни.

