Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала - РИА Новости, 11.09.2025
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала
Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:10:00+03:00
2025-09-11T18:10:00+03:00
2025-09-11T18:11:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
