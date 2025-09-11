Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала - РИА Новости, 11.09.2025
18:10 11.09.2025 (обновлено: 18:11 11.09.2025)
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала - РИА Новости, 11.09.2025
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала
Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.09.2025
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала

Правительство подготовит предложения о модернизации маткапитала к ноябрю

© Depositphotos.com / Sopotniccy Пассажирка с ребенком в салоне самолета
Пассажирка с ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Depositphotos.com / Sopotniccy
Пассажирка с ребенком в салоне самолета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Госдуме рассказали, в каких случаях отец может получить маткапитал
1 сентября, 02:24
 
ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
