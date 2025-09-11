https://ria.ru/20250911/mamtnovyysenzon-2041169104.html

Русский сезон в музыкальном театре на Большой Дмитровке в Москве

Русский сезон в музыкальном театре на Большой Дмитровке в Москве - РИА Новости, 11.09.2025

Русский сезон в музыкальном театре на Большой Дмитровке в Москве

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 107-й сезон. Он обрамлен двумя балетными премьерами, а в течение сезона публику... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:49:00+03:00

2025-09-11T15:49:00+03:00

2025-09-11T16:35:00+03:00

культпоход

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

пьер лакотт

илья демуцкий (композитор)

александр титель

москва

культура

театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041146179_0:206:2560:1646_1920x0_80_0_0_bd198475571c573d6996d79eb1db8fcf.jpg

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 107-й сезон. Он обрамлен двумя балетными премьерами, а в течение сезона публику ждут два новых оперных спектакля. Также в планах труппы – привлечение молодых певцов, режиссеров и концертмейстеров в специальную стажерскую программу, просветительские мероприятия, гастроли и концерты барочной музыки, в том числе и русской.Генеральный директор театра Андрей Борисов отмечает: сегодня, в сложный исторический период, происходит "пересборка" и личностная, и культурных институций."Театры ищут себя, пытаясь дать на существующие вызовы непростые ответы, и наш театр – не исключение. Мы тоже находимся в поиске. Он имеет ценностное основание – есть художественная идеология и традиции, заложенные отцами-основателями труппы, Станиславским и Немировичем-Данченко. Они с нами не только на портретах в кабинетах, но и интеллектуально. Они ратовали за живой ищущий театр, не боящийся экспериментов, не заигрывающий и не заискивающий. Но полный энергии и идущий к достойным художественным результатам", – отметил Борисов.В прошлом сезоне труппа выпустила четыре премьеры. Публика увидела два новых оперных спектакля: малоизвестную в России оперу "Андре Шенье" Умберто Джордано (как дирижер ее готовил молодой итальянец Пьетро Маццетти) и "Анну Болейн" Гаэтано Доницетти. Балетная труппа выпустила "Место во вселенной" (вечер одноактных балетов хореографов Славы Самодурова и Максима Севагина) и "Стравинский. Куклы. Танцы" (одноактные работы Константина Семенова и Кирилла Радева). Планы на новый сезон и балетной, и оперной труппы связаны единой концепцией: русская музыка и "разноликие" женские образы."Сезон посвящен исследованию вечных ценностей и женской природы героинь", – поясняет Борисов.Балетные премьерыСразу после сбора труппы балет Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 11, 12 и 13 сентября дает премьеру – одноактный балет Максима Севагина "Королевы вариаций". Он будет показан в один вечер с уже идущими на этой сцене "Отражениями" Юрия Посохова."Моя небольшая работа – постановка "Королевы вариаций" – поддерживает идею нашего сезона: образ женщины в истории и культуре. Я ставил спектакль для четырех балерин, это примы нашего театра, которые меня вдохновили. Получились образы балерин разных времен и моя интерпретация этих образов. Сердце спектакля – маленькая девочка, которая появляется в конце. Это будущая балерина (ее партию исполнит студентка Московской государственной академии хореографии), которая хочет владеть всеми техниками и стилями, но быть другой, более совершенной. Пока она юная, и ей предстоит большая работа на пути к цели", – рассказал Севагин.В качестве музыкальной основы спектакля худрук балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко выбрал произведение венгерского композитора Эрнста фон Донаньи. Севагин всегда очень внимателен к музыке в своих работах и говорит, что отправной точкой в замысле любого спектакля становится именно партитура. В этой постановке есть еще один необычный момент – солирующее фортепиано, партию которого постановщик поручил именно пианистам-концертмейстерам балетных классов. По словам хореографа, они наиболее чутко чувствуют природу балетных артистов.Второй большой балетной премьерой сезона станет полномасштабный спектакль "Анна Каренина" на музыку современного композитора Ильи Демуцкого, который театр выпустит 25, 26, 27 и 28 июня 2026 года. В качестве хореографа здесь также выступит Максим Севагин. Он рассказывает, что взял уже готовую партитуру композитора, но сделал в итоге оригинальную постановку – с драматургом Андреем Золотаревым написал свой сценарий и попросил Демуцкого сочинить новые номера. Костюмы для спектакля сделает модный дом EDEM."Эстетически и стилистически их работы хорошо сочетаются с моим представлением об этой постановке. Это и так называемый русский код и прочтение нашей эстетики", – говорит Севагин.Еще одно событие в репертуаре балетной труппы театра – возвращение в афишу 19 и 20 сентября балетной классики, спектакля "Сильфида" в постановке Пьера Лакотта. Это – восстановленная французским хореографом в 1972 году первая постановка "Сильфиды" хореографа Филиппа Тальони, которая считалась утраченной. Лакотт собирал спектакль по архивным записям, свидетельствам современников Тальони и даже старинным гравюрам. В репертуаре Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко этот балетный раритет появился в 2011 году – тогда его переносил сам Лакотт. Сейчас спектакль продолжает свою жизнь на сцене театра.Оперные премьерыОперная труппа, которую возглавляет режиссер Алексадр Титель, также представит две премьеры в этом сезоне. Первой прозвучит "Орлеанская дева" Петра Ильича Чайковского – она известна публике гораздо меньше, нежели хрестоматийные "Евгений Онегин" или "Пиковая дама". Кстати, обе эти оперы также идут на сцене театра."Мы готовимся к очень важной для нас дате – осенью 2026 года исполнится 100 лет, как мы въехали в этот дом (здание театра – прим. ред.). Поэтому в нашем репертуаре появляются, с одной стороны, спектакли, которые здесь никогда не шли, с другой – те, которые имеют для нас важное историческое значение", – говорит Титель.Один из таких исторических спектаклей – "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича. Премьера назначена на 20, 21 и 22 марта 2026 года. В январе 1934 года именно на этой сцене, только под названием "Катерина Измайлова", опера была впервые показана в Москве ровно через два дня после ленинградской премьеры. Спектакль шел на Большой Дмитровке неполных два сезона, его сыграли около 90 раз. В 1935 году опера параллельно появилась на сцене филиала Большого театра и продолжала здесь также идти с успехом. После того, как в 1936 году спектакль лично посетил Сталин, в газете "Правда" вскоре появилась статья "Сумбур вместо музыки". Вскоре оперу запретили, и началась настоящая травля Шостаковича. По сей день это – одна из трагических страниц истории советской музыки."В 1963 году усилиями многих поклонников Шостаковича, в том числе и моего учителя, режиссера нашего театра Льва Михайлова, на этой сцене была поставлена вторая редакция оперы, сделанная самим Шостаковичем. Много лет спектакль шел у нас в театре, и сейчас настал момент сделать третью постановку", – рассказал Титель.И "Орлеанскую деву", и "Леди Макбет Мценского уезда" будут готовить два приглашенных дирижера из Санкт-Петербурга – Кристиан Кнапп и Федор Леднев."Приглашение дирижера – это поиск соавтора и человека, которому близка и музыка, и художественная идея будущего спектакля. Мы успешно сотрудничаем с Кристианом Кнаппом. Он уже выпускал "Норму" Беллини в нашем театре и с большим энтузиазмом откликнулся на предложение об "Орлеанской деве". Мне кажется, что Чайковский в интерпретации американского дирижера, который уже имеет многолетний опыт работы в Санкт-Петербурге, будет очень интересен. Федор Леднев зарекомендовал себя как мастер и интерпретатор музыки XX и XXI веков. Его страсть и энергия будет очень уместна в этой постановке", – говорит Титель.На малой сцене театра в этом сезоне возобновится спектакль "Волшебная флейта" Моцарта – спектакль, в котором задействованы молодые певцы. Особое внимание будет уделено и стажерской группе театра. Она существует уже более 30 лет, но в этом сезоне, по словам Тителя, работа выйдет на новый уровень. После конкурсного отбора в нее планируют взять шестерых певцов, двух режиссеров и двух концертмейстеров.Еще одним важным направлением репертуара уже не первый сезон будут концерты барочной музыки – по традиции они проходят в атриуме театра."Музыка западноевропейского барокко – это базис. Но мы хотим, чтобы в наших программах появилось и русское барокко, которое мы все знаем не так хорошо. Нам важно открыть неизвестные страницы этой музыки. Это лабораторная работа нашего театра, которой мы очень гордимся", – заключил генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов.

https://ria.ru/20241107/mamtbalet-1982381855.html

https://ria.ru/20250404/intervyusevagin-2008432050.html

https://ria.ru/20250626/annaboleynopera-2025508606.html

https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, пьер лакотт, илья демуцкий (композитор), александр титель, москва, культура, театр