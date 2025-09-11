https://ria.ru/20250911/makronstarmer-2041083794.html

Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведут себя в США как важные люди, но их страны находятся в тяжелом положении, заявил бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью телеканалу GBN."Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то поймете, почему я так пренебрежительно отношусь к Стармеру и Макрону. <…> Они приезжают сюда и ведут себя словно важные шишки. <…> Вы знаете, Стармер собирается ввести войска, 30 тысяч солдат, на территорию Украины. Тем не менее они ничего не сделают, потому что в действительности у них нет такой возможности", — сказал он.При этом, как отмечает Бэннон, помимо внешних проблем, эти страны стоят перед лицом множества внутренних вызовов, которые сильно осложняют поддержку киевского режима.Ранее 18 августа Макрон и Стармер наряду с другими лидерами ЕС и Владимиром Зеленским провели в Вашингтоне переговоры с Трампом. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

