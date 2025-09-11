https://ria.ru/20250911/makroekonomika-2041169862.html
Песков рассказал о макроэкономической ситуации в России
Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал Песков журналистам.
