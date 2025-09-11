https://ria.ru/20250911/makroekonomika-2041169862.html

Песков рассказал о макроэкономической ситуации в России

Песков рассказал о макроэкономической ситуации в России - РИА Новости, 11.09.2025

Песков рассказал о макроэкономической ситуации в России

Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:46:00+03:00

2025-09-11T12:46:00+03:00

2025-09-11T12:50:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, надежной и предсказуемой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250911/valyuta-2041170405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков