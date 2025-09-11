https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041200503.html

Трамп подарил Лукашенко запонки

Трамп подарил Лукашенко запонки - РИА Новости, 11.09.2025

Трамп подарил Лукашенко запонки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом -... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:16:00+03:00

2025-09-11T14:16:00+03:00

2025-09-11T14:30:00+03:00

в мире

дональд трамп

александр лукашенко

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041202075_0:47:870:536_1920x0_80_0_0_af60f451fa524a1c18037262b72d6648.jpg

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул, сообщило агентство Белта."Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - рассказал Коул."Да, интересные запонки. С изображением Белого дома", - сказал Лукашенко, рассматривая подарок, и добавил, что он постарается в долгу не остаться.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041202809.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, александр лукашенко, сша