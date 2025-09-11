https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041199168.html

Лукашенко заявил об интересе Белоруссии к экономике США

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с спецпредставителем президента США Джоном Коулом заявил, что в Вашингтоне есть интерес к Белоруссии и... РИА Новости, 11.09.2025

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с спецпредставителем президента США Джоном Коулом заявил, что в Вашингтоне есть интерес к Белоруссии и России в области экономики, а у Минска большой интерес к американской экономике, сообщило в четверг агентство Белта. Сферу экономики Лукашенко назвал важнейшим вопросом. "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики", - сказал президент.

