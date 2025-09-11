Рейтинг@Mail.ru
14:12 11.09.2025
Лукашенко заявил об интересе Белоруссии к экономике США
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с спецпредставителем президента США Джоном Коулом заявил, что в Вашингтоне есть интерес к Белоруссии и России в области экономики, а у Минска большой интерес к американской экономике, сообщило в четверг агентство Белта. Сферу экономики Лукашенко назвал важнейшим вопросом. "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики", - сказал президент.
© Пул Первого/TelegramВстреча Александра Лукашенко и Джона Коула
© Пул Первого/Telegram
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с спецпредставителем президента США Джоном Коулом заявил, что в Вашингтоне есть интерес к Белоруссии и России в области экономики, а у Минска большой интерес к американской экономике, сообщило в четверг агентство Белта.
Сферу экономики Лукашенко назвал важнейшим вопросом.
«
"Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики", - сказал президент.
Письмо Дональда Трампа Александру Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Коул передал Лукашенко письмо от Трампа
13:52
 
