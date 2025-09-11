Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 11.09.2025 (обновлено: 14:12 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041192017.html
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:46:00+03:00
2025-09-11T14:12:00+03:00
в мире
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041196582_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_1f389cfd79bd2b27acabb2ba11b44b48.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один американский президент, сообщает в четверг агентство Белта."Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир", - сказал Лукашенко.По его словам, США с экономикой и с пошлинами разберутся сами."Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня", -сказал Лукашенко."Спасибо! Очень высоко ценю ваши слова", - ответил Джон Коул.Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении. "Главное сейчас, как я это вижу, не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины", - сказал белорусский лидер.Он пожелал американцам "побольше объективности". "Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20250907/volodin-2040297417.html
https://ria.ru/20250911/pismo-2041194080.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041196582_0:0:892:668_1920x0_80_0_0_611fd4b31e1debff3e19516a481e6fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, александр лукашенко
В мире, США, Александр Лукашенко
Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

Лукашенко на встрече с Коулом поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

© Пул Первого/TelegramВстреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Пул Первого/Telegram
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один американский президент, сообщает в четверг агентство Белта.
"Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
7 сентября, 17:06
По его словам, США с экономикой и с пошлинами разберутся сами.
"Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня", -сказал Лукашенко.
"Спасибо! Очень высоко ценю ваши слова", - ответил Джон Коул.
Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении. "Главное сейчас, как я это вижу, не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины", - сказал белорусский лидер.
Он пожелал американцам "побольше объективности". "Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам", - добавил Лукашенко.
Письмо Дональда Трампа Александру Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Коул передал Лукашенко письмо от Трампа
13:52
 
В миреСШААлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала