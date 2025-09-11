https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041192017.html

Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

2025-09-11T13:46:00+03:00

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один американский президент, сообщает в четверг агентство Белта."Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир", - сказал Лукашенко.По его словам, США с экономикой и с пошлинами разберутся сами."Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня", -сказал Лукашенко."Спасибо! Очень высоко ценю ваши слова", - ответил Джон Коул.Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении. "Главное сейчас, как я это вижу, не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины", - сказал белорусский лидер.Он пожелал американцам "побольше объективности". "Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам", - добавил Лукашенко.

