Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр по иностранным делам Катара Султан бен Саад Аль-Мурейхи во время встречи в рамках VIII стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Сочи
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжает ощущать желание США разобраться с первопричинами конфликта на Украине и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять эти первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о ситуации на Украине. Поделились нашими оценками последнего развития событий. Мы почувствовали и продолжаем ощущать стремление США разобраться в первопричинах конфликта, понять эти первопричины и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять то, что привело к нынешней ситуации. Имею в виду попытки втащить Украину в Североатлантический альянс, в том числе путем организации государственного переворота в феврале 2014 года. И второе - попытки украинского режима законодательно запретить все русское, тем самым подорвав законные права огромного количества жителей Крыма, Донбасса, Новороссии", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия-Совет арабских государств Персидского залива.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.