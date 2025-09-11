Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине - РИА Новости, 11.09.2025
15:38 11.09.2025
Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине
Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине
Россия продолжает ощущать желание США разобраться с первопричинами конфликта на Украине и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять эти... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:38:00+03:00
2025-09-11T15:38:00+03:00
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжает ощущать желание США разобраться с первопричинами конфликта на Украине и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять эти первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы говорили о ситуации на Украине. Поделились нашими оценками последнего развития событий. Мы почувствовали и продолжаем ощущать стремление США разобраться в первопричинах конфликта, понять эти первопричины и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять то, что привело к нынешней ситуации. Имею в виду попытки втащить Украину в Североатлантический альянс, в том числе путем организации государственного переворота в феврале 2014 года. И второе - попытки украинского режима законодательно запретить все русское, тем самым подорвав законные права огромного количества жителей Крыма, Донбасса, Новороссии", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия-Совет арабских государств Персидского залива. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Лавров заявил о желании США разобраться с причинами конфликта на Украине

Лавров: Россия ощущает желание США разобраться с причинами конфликта на Украине

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжает ощущать желание США разобраться с первопричинами конфликта на Украине и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять эти первопричины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о ситуации на Украине. Поделились нашими оценками последнего развития событий. Мы почувствовали и продолжаем ощущать стремление США разобраться в первопричинах конфликта, понять эти первопричины и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять то, что привело к нынешней ситуации. Имею в виду попытки втащить Украину в Североатлантический альянс, в том числе путем организации государственного переворота в феврале 2014 года. И второе - попытки украинского режима законодательно запретить все русское, тем самым подорвав законные права огромного количества жителей Крыма, Донбасса, Новороссии", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия-Совет арабских государств Персидского залива.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Пушилин прокомментировал заявления Вэнса об украинском конфликте
