Память авиаконструктора Лавочкина почтили в подмосковных Химках - РИА Новости, 11.09.2025
18:39 11.09.2025
Память авиаконструктора Лавочкина почтили в подмосковных Химках
Память авиаконструктора Лавочкина почтили в подмосковных Химках
Память авиаконструктора Лавочкина почтили в подмосковных Химках

Почтение памяти авиаконструктора Лавочкина в подмосковных Химках
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Почтение памяти авиаконструктора Лавочкина в подмосковных Химках
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Торжественный митинг прошел на научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина в Химках в честь 125-летия со дня рождения авиаконструктора, сообщает пресс-служба администрации округа.
В этот день на предприятии чествовали лучших работников, а на площади к подножию памятника Лавочкину положили красные розы и гвоздики.
"Семен Алексеевич был непросто выдающимся конструктором. Он был первопроходцем. Его творения воистину опережали свое время. И создали серьезный задел для развития отечественной науки и техники. Путь Семена Алексеевича был кратким, но очень ярким и насыщенным", — подчеркнул генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин, его слова приводит пресс-служба.
Авиаконструктор родился 11 сентября 1900 года. Он создал ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 — отечественные истребители времен Второй мировой войны. Он же разработал первый советский самолет, который преодолел сверхзвуковой барьер.
Создатель легендарных самолетов не ограничился авиацией, и в эпоху ракет создал сверхзвуковую межконтинентальную крылатую ракету "Буря" и зенитный комплекс ПВО "Даль". Биография Лавочкина масштабна: советский инженер, конструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреата Сталинской премии I и II степеней, член-корреспондент Академии наук СССР.
Его называют основателем конструкторской школы и хранителем традиций, которые сегодня продолжают на НПО Лавочкина.
Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют
Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют
