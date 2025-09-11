Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией
Военнослужащие Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Латвия с вечера четверга закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте Минобороны страны.
"С 18:00 четверга, 11 сентября, воздушное пространство Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией будет закрыто как минимум на неделю — до 18 сентября. Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО — тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию атак БПЛА", — говорится в заявлении.
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.