Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией - РИА Новости, 11.09.2025
13:14 11.09.2025 (обновлено: 16:02 11.09.2025)
Латвия закроет воздушное пространство у границы с Россией
Латвия в четверг закроет воздушное пространство над границей с Россией, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, чьи слова передает LSM. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:14:00+03:00
2025-09-11T16:02:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Латвия в четверг закроет воздушное пространство над границей с Россией, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, чьи слова передает LSM.&quot;С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей &lt;...&gt; Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от внешней границы страны&quot;, — говорится в публикации.Инцидент с БПЛА в ПольшеПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Латвия в четверг закроет воздушное пространство над границей с Россией, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, чьи слова передает LSM.
"С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей <...> Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от внешней границы страны", — говорится в публикации.

Инцидент с БПЛА в Польше

Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
