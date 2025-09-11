https://ria.ru/20250911/lager-2041272190.html

Солнцев запустил восстановленный после паводка детский лагерь "Юность"

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

тюльганский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg

УФА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев запустил работу детского лагеря "Юность", восстановленного после масштабного паводка в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства. "Детский лагерь "Юность" начинает новую главу своей жизни. Сегодня вместе с вожатыми, детьми и руководством лагеря побывали в обновлённом пространстве. Здесь ещё многое предстоит изменить, но уже сейчас заметна та колоссальная работа, которую провели строители. Прошлогодний паводок разрушил на территории лагеря практически всё. За год удалось восстановить 12 зданий. Из них два корпуса отстроены заново. В лагере обустроили прогулочную, спортивную и детскую зоны. Здесь появился амфитеатр на 200 человек. Уверен, он станет центром притяжения для всего лагеря", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что с начала лета в лагерях Оренбуржья отдохнули более 80 тысяч детей. В их числе и ребята из новых регионов. "Будем продолжать эту работу. Так, например, "Юность" теперь будет работать круглогодично. И в ближайшее время здесь пройдут профильные смены", - добавил Солнцев. В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев посетил детский оздоровительно-образовательный лагерь "Юность", который был капитально отремонтирован после паводка. Ремонтные работы выполнены в рамках федеральной программы "Восстановление и развитие до 2030 года организаций отдыха детей". В пресс-службе уточнили, что в лагере выполнен капитальный ремонт зданий и перепланировка столовой. Оборудованы игровая комната и медицинский блок, построен амфитеатр. Кроме того, на территории учреждения были установлены два быстровозводимых корпуса для отдыха и игр, в каждом из которых имеется по 49 мест. "Как строитель вижу, какая колоссальная работа проведена за столь короткое время. После паводка здесь восстановили более десятка строений. Причем большее количество возвели заново. Здесь предусмотрено всё для комфортного отдыха. Мы будем и дальше продолжать развивать в регионе систему детского оздоровления и отдыха", - приводятся слова Солнцева. В пресс-службе областного правительства рассказали, что на восстановление лагеря выделено 322 миллиона рублей: из областного бюджета – 240 миллионов рублей, из муниципального – 32 миллиона рублей, из федерального – 50 миллионов рублей. Уже в этом году в "Юности" пройдут четыре профильные смены по направлениям: лидерство, добровольчество, медиа и здоровый образ жизни. "В ходе экскурсии состоялась презентация регионального проекта "Степные игры". Проект спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Степные игры" подготовлен министерством физической культуры и спорта, министерством образования и министерством здравоохранения. Цель фестиваля – популяризация спорта у детско-юношеской аудитории и формирование у подрастающего поколения приверженности к здоровому образу жизни. Участниками мероприятия станут шестиклассники. Возможный охват фестивальным движением "Степные игры" – более 5000 школьников. Главный приз фестиваля – туристическое путешествие для всей команды в детский оздоровительный лагерь "Солнечная страна", - следует из релиза. В 2025 году в реестр организаций отдыха и оздоровления детей включены два новых объекта: СОЦ "Ташла" Тюльганского района и "Долина счастья" Кувандыкского муниципального округа, что позволило сохранить охват отдыхом и оздоровлением не ниже уровня 2023 года, добавили в пресс-службе.

