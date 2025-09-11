S7 планирует выполнять рейсы в Краснодар

https://ria.ru/20250911/krasnodar-2041252557.html

S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара, но даты пока не определены, сообщила компания РИА новости.

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара, но даты пока не определены, сообщила компания РИА новости. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара. О дате начала полетов сообщим дополнительно после получения соответствующего согласования", - сообщил перевозчик. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

