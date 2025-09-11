Рейтинг@Mail.ru
Совбез призвал к усилению ответственности за опасные дорожные нарушения
16:26 11.09.2025 (обновлено: 16:41 11.09.2025)
Совбез призвал к усилению ответственности за опасные дорожные нарушения
россия
совет безопасности рф
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ выступила за усиление ответственности за некоторые правонарушения на дороге, опасные для водителей и пешеходов, сообщили в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Одиннадцатого сентября состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) Совета безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, в ходе которого был выработан комплекс дополнительных мер, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортной аварийности и тяжести их последствий", - говорится в сообщении.Уточняется, что участники заседания отметили необходимость внесения ряда новаций в уголовное и административное законодательство, предусматривающих усиление ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в сфере дорожного движения, создающих угрозы для жизни и здоровья водителей и пешеходов.В целях повышения эффективности этой деятельности были намечены и другие дополнительные меры организационного и правового характера, добавили в аппарате Совбеза РФ.
россия
россия, совет безопасности рф
Россия, Совет Безопасности РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкФрунзенская набережная в Москве
Фрунзенская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ выступила за усиление ответственности за некоторые правонарушения на дороге, опасные для водителей и пешеходов, сообщили в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Одиннадцатого сентября состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) Совета безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, в ходе которого был выработан комплекс дополнительных мер, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортной аварийности и тяжести их последствий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники заседания отметили необходимость внесения ряда новаций в уголовное и административное законодательство, предусматривающих усиление ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в сфере дорожного движения, создающих угрозы для жизни и здоровья водителей и пешеходов.
В целях повышения эффективности этой деятельности были намечены и другие дополнительные меры организационного и правового характера, добавили в аппарате Совбеза РФ.
Заголовок открываемого материала