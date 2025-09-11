https://ria.ru/20250911/kirk-2041241041.html

У силовиков в США есть видео с подозреваемым в убийстве Кирка

У силовиков в США есть видео с подозреваемым в убийстве Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

У силовиков в США есть видео с подозреваемым в убийстве Кирка

У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:26:00+03:00

2025-09-11T16:26:00+03:00

2025-09-11T16:31:00+03:00

сша

покушение на американского политика чарли кирка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041145695_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_40a7402a0546a05b19d1dff14ff2b7c7.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сейчас устанавливается его личность, сообщил представитель департамента общественной безопасности штата Юта."После стрельбы нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем её публиковать, так как используем технологии для установления его личности", - сказал представитель департамента.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, покушение на американского политика чарли кирка, в мире