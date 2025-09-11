https://ria.ru/20250911/kirk-2041133011.html

Белый дом не планирует ответных действий на убийство Кирка, пишет WP

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не планирует предпринимать ответных мер политического характера на убийство своего сторонника, активиста Чарли Кирка, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. "Мы мысленно с Чарли и его семьей. Мы не думаем о политических ответных мерах", - говорится в публикации со ссылкой на источник в Белом доме. Washington Post отмечает, что после убийства Кирка многие сторонники Трампа выступили с требованием "силового ответа, а некоторые призвали к ответному насилию". Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

