Белый дом подавлен новостью об убийстве активиста Кирка, пишет NBC

Белый дом подавлен новостью об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника администрации.

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Белый дом подавлен новостью об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника администрации. "Все были подавлены", - приводит телеканал слова советника администрации, который находился в Белом доме, когда стало известно об убийстве Кирка. По данным телеканала, чиновники в Белом доме были в шоке и "опустошены". Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

