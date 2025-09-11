https://ria.ru/20250911/kirk-2041127606.html
Белый дом подавлен новостью об убийстве активиста Кирка, пишет NBC
Белый дом подавлен новостью об убийстве активиста Кирка, пишет NBC
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Белый дом подавлен новостью об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника администрации. "Все были подавлены", - приводит телеканал слова советника администрации, который находился в Белом доме, когда стало известно об убийстве Кирка. По данным телеканала, чиновники в Белом доме были в шоке и "опустошены". Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
