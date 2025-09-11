https://ria.ru/20250911/khimki-2041269957.html
Выездную администрацию провели в подмосковных Химках
2025-09-11T17:59:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Представители администрации провели встречу с жителями в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках, где приняли 40 обращений, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Самые популярные из них затронули сферы ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Жительница Химок Людмила Харченко является старшей по дому — человек, от которого зависят состояние многоквартирного дома и комфорт жизни в нем каждого жильца. "Я обратилась с вопросом капитального ремонта кровли. Каждому жильцу хочется жить в своем доме в комфортных условиях", — приводит пресс-служба слова Харченко. Выездную администрацию жительница посещает регулярно. Ранее она обращалась по поводу установки в доме нового насоса. После встречи вопрос взяли на контроль и провели все необходимые работы. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Такие встречи в разных микрорайонах города проходят каждую неделю. С начала года в Химках провели уже 34 выездные администрации.
химки (городской округ в московской области)
