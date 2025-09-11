https://ria.ru/20250911/khimki-2041269391.html

День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ко Дню города 13 сентября для гостей и жителей подмосковных Химок подготовили патриотические мероприятия программы "Успех V единстве поколений", тематические выставки, концерты, соревнования, награждение трудовых, спортивных династий, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центральной площадкой станет ПКиО имени Л. Н. Толстого. Здесь организуют зоны мастер-классов, фестивали урожая и уличного искусства, проведут акцию "Письмо солдату", а также спортивные состязания и другие активности. Финалом дня станет праздничный концерт при участии артистов и творческих коллективов. Музыкальные программы проведут в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово. Важной частью праздника традиционно станут спортивные состязания. В городе состоятся кубок женских любительских команд "ДаМы в спорте", турниры по футболу "Из поколение в поколение", фестиваль ГТО, мастер-класс по боксу олимпийского чемпиона Александра Лебзяка и ветеранов спорта и другие активности. Ко Дню города для химчан подготовили тематические выставки. Гости выставочного комплекса "Артишок" смогут увидеть экспозиции, повествующие об успехах города в прошлом и в настоящем. Это выставки: "Город мой — Химки!", "Типичные Химки. Город Победителей". Также здесь можно увидеть еще одну фотовыставку портретов семей участников СВО "Семья Героя". В галерее имени Горшина зрители смогут посмотреть экспозицию из собрания Третьяковской галереи, а в учебном заведении №8 познакомиться с историческими экспонатами школьных музеев.

