Рейтинг@Mail.ru
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/khimki-2041269391.html
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября - РИА Новости, 11.09.2025
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября
Ко Дню города 13 сентября для гостей и жителей подмосковных Химок подготовили патриотические мероприятия программы "Успех V единстве поколений", тематические... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:57:00+03:00
2025-09-11T17:57:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041268693_0:41:2500:1447_1920x0_80_0_0_17dbd0dec6907afd6e0e9ea19ef93cb9.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ко Дню города 13 сентября для гостей и жителей подмосковных Химок подготовили патриотические мероприятия программы "Успех V единстве поколений", тематические выставки, концерты, соревнования, награждение трудовых, спортивных династий, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центральной площадкой станет ПКиО имени Л. Н. Толстого. Здесь организуют зоны мастер-классов, фестивали урожая и уличного искусства, проведут акцию "Письмо солдату", а также спортивные состязания и другие активности. Финалом дня станет праздничный концерт при участии артистов и творческих коллективов. Музыкальные программы проведут в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово. Важной частью праздника традиционно станут спортивные состязания. В городе состоятся кубок женских любительских команд "ДаМы в спорте", турниры по футболу "Из поколение в поколение", фестиваль ГТО, мастер-класс по боксу олимпийского чемпиона Александра Лебзяка и ветеранов спорта и другие активности. Ко Дню города для химчан подготовили тематические выставки. Гости выставочного комплекса "Артишок" смогут увидеть экспозиции, повествующие об успехах города в прошлом и в настоящем. Это выставки: "Город мой — Химки!", "Типичные Химки. Город Победителей". Также здесь можно увидеть еще одну фотовыставку портретов семей участников СВО "Семья Героя". В галерее имени Горшина зрители смогут посмотреть экспозицию из собрания Третьяковской галереи, а в учебном заведении №8 познакомиться с историческими экспонатами школьных музеев.
https://ria.ru/20250909/khimki-2040729025.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041268693_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_dac5e48c8455c567d8e8002cf3dfa6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября

День города в подмосковных Химках отметят концертами 13 сентября

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиДень города отметят в подмосковных Химках 13 сентября
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
День города отметят в подмосковных Химках 13 сентября
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ко Дню города 13 сентября для гостей и жителей подмосковных Химок подготовили патриотические мероприятия программы "Успех V единстве поколений", тематические выставки, концерты, соревнования, награждение трудовых, спортивных династий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Центральной площадкой станет ПКиО имени Л. Н. Толстого. Здесь организуют зоны мастер-классов, фестивали урожая и уличного искусства, проведут акцию "Письмо солдату", а также спортивные состязания и другие активности. Финалом дня станет праздничный концерт при участии артистов и творческих коллективов.
Музыкальные программы проведут в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово.
Важной частью праздника традиционно станут спортивные состязания. В городе состоятся кубок женских любительских команд "ДаМы в спорте", турниры по футболу "Из поколение в поколение", фестиваль ГТО, мастер-класс по боксу олимпийского чемпиона Александра Лебзяка и ветеранов спорта и другие активности.
Ко Дню города для химчан подготовили тематические выставки. Гости выставочного комплекса "Артишок" смогут увидеть экспозиции, повествующие об успехах города в прошлом и в настоящем. Это выставки: "Город мой — Химки!", "Типичные Химки. Город Победителей". Также здесь можно увидеть еще одну фотовыставку портретов семей участников СВО "Семья Героя". В галерее имени Горшина зрители смогут посмотреть экспозицию из собрания Третьяковской галереи, а в учебном заведении №8 познакомиться с историческими экспонатами школьных музеев.
Фотовыставка Семья Героя - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Фотовыставку "Семья Героя" откроют в подмосковных Химках ко Дню города
9 сентября, 16:54
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала