Катар опроверг сообщения о переоценке сотрудничества с США - РИА Новости, 11.09.2025
16:06 11.09.2025
Катар опроверг сообщения о переоценке сотрудничества с США
в мире
катар
сша
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар опроверг публикацию американского СМИ о переоценке сотрудничества с США в сфере безопасности, считает это попыткой "вбить клин", говорится в сообщении медиаофиса правительства Катара в его микроблоге в социальной сети Х*. "Выпущенное изданием Axios сообщение со ссылкой на неназванный информированный источник о том, что Катар якобы переоценивает сотрудничество в области безопасности с США, является абсолютной ложью", - отметили в медиаофисе. Там указали, что "это явная попытка, которая не увенчалась успехом, вбить клин между Катаром и США теми, кому выгоден хаос в регионе и остальном мире". "Партнерство Катара и США в сфере безопасности и обороны крепче, чем когда-либо, и продолжает расти", - заверили в правительственном медиаофисе. Там отметили, что Катар и США поддерживали друг друга на протяжении многих лет и продолжат действовать сообща, чтобы "обеспечить глобальный мир и стабильность".*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, катар, сша
В мире, Катар, США
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар опроверг публикацию американского СМИ о переоценке сотрудничества с США в сфере безопасности, считает это попыткой "вбить клин", говорится в сообщении медиаофиса правительства Катара в его микроблоге в социальной сети Х*.
"Выпущенное изданием Axios сообщение со ссылкой на неназванный информированный источник о том, что Катар якобы переоценивает сотрудничество в области безопасности с США, является абсолютной ложью", - отметили в медиаофисе.
Разрушения в Дохе после удара - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лавров осудил удары Израиля по Дохе
15:16
Там указали, что "это явная попытка, которая не увенчалась успехом, вбить клин между Катаром и США теми, кому выгоден хаос в регионе и остальном мире".
"Партнерство Катара и США в сфере безопасности и обороны крепче, чем когда-либо, и продолжает расти", - заверили в правительственном медиаофисе.
Там отметили, что Катар и США поддерживали друг друга на протяжении многих лет и продолжат действовать сообща, чтобы "обеспечить глобальный мир и стабильность".
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр
13:47
 
