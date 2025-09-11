https://ria.ru/20250911/katar-2041234281.html

Катар опроверг сообщения о переоценке сотрудничества с США

2025-09-11T16:06:00+03:00

ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар опроверг публикацию американского СМИ о переоценке сотрудничества с США в сфере безопасности, считает это попыткой "вбить клин", говорится в сообщении медиаофиса правительства Катара в его микроблоге в социальной сети Х*. "Выпущенное изданием Axios сообщение со ссылкой на неназванный информированный источник о том, что Катар якобы переоценивает сотрудничество в области безопасности с США, является абсолютной ложью", - отметили в медиаофисе. Там указали, что "это явная попытка, которая не увенчалась успехом, вбить клин между Катаром и США теми, кому выгоден хаос в регионе и остальном мире". "Партнерство Катара и США в сфере безопасности и обороны крепче, чем когда-либо, и продолжает расти", - заверили в правительственном медиаофисе. Там отметили, что Катар и США поддерживали друг друга на протяжении многих лет и продолжат действовать сообща, чтобы "обеспечить глобальный мир и стабильность".*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

2025

