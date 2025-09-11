https://ria.ru/20250911/katar-2041192118.html

Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр

Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр - РИА Новости, 11.09.2025

Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр

2025-09-11
Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи.

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи. "Катар высоко оценивает усилия России для решения палестинской проблемы и в деле отставания прав палестинского народа", - сказал аль-Мрейхи во время восьмого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива.

