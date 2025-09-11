Рейтинг@Mail.ru
Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр - РИА Новости, 11.09.2025
13:47 11.09.2025
Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи. "Катар высоко оценивает усилия России для решения палестинской проблемы и в деле отставания прав палестинского народа", - сказал аль-Мрейхи во время восьмого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива.
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи.
"Катар высоко оценивает усилия России для решения палестинской проблемы и в деле отставания прав палестинского народа", - сказал аль-Мрейхи во время восьмого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива.
