Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр
Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:47:00+03:00
2025-09-11T13:47:00+03:00
2025-09-11T13:47:00+03:00
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Катар ценит усилия России для решения палестинской проблемы, заявил в четверг госминистр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мрейхи. "Катар высоко оценивает усилия России для решения палестинской проблемы и в деле отставания прав палестинского народа", - сказал аль-Мрейхи во время восьмого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива.
