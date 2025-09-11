https://ria.ru/20250911/katar-2041191258.html
Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр
Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр - РИА Новости, 11.09.2025
Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр
Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:44:00+03:00
2025-09-11T13:44:00+03:00
2025-09-11T13:44:00+03:00
в мире
катар
сочи
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи. "Катар продолжит усилия для прекращения огня (в Газе - ред.)", - сказал аль-Мрейхи, подчеркнув необходимость реализации принципа о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года.
https://ria.ru/20241228/katar-1991934109.html
катар
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, сочи, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Сочи, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр
Аль-Мрейхи: Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа