Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр

Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр - РИА Новости, 11.09.2025

Катар продолжит усилия для прекращения огня в Газе, заявил госминистр

2025-09-11

КАИР, 11 сен - РИА Новости. Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи. "Катар продолжит усилия для прекращения огня (в Газе - ред.)", - сказал аль-Мрейхи, подчеркнув необходимость реализации принципа о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года.

