https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041084990.html
На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков - РИА Новости, 11.09.2025
На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков
Одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,7 зафиксировали на Камчатке за сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в главном управлении... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T02:28:00+03:00
2025-09-11T02:28:00+03:00
2025-09-11T02:28:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,7 зафиксировали на Камчатке за сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло также 11 подземных толчков, магнитудой до 5,3. Жители Камчатки ощутили землетрясения дважды. "За сутки произошли 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,7. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз силой до 5 баллов", - сообщили в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков магнитудой до 5,7