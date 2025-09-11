https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041080564.html

У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. "UTC: 10 сентября 2025 года, 19:30:22 (камчатское время 11 сентября 07.30, мск 10 сентября 22.30 – ред.)… Магнитуда: 5,3", — поделились ученые данными мониторинга. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмического события находился на глубине 49,9 километра. Его координаты — 52,8244 градуса северной широты, 159,8839 градуса восточной долготы. Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

