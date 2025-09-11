Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 11.09.2025
00:52 11.09.2025
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. "UTC: 10 сентября 2025 года, 19:30:22 (камчатское время 11 сентября 07.30, мск 10 сентября 22.30 – ред.)… Магнитуда: 5,3", — поделились ученые данными мониторинга. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмического события находился на глубине 49,9 километра. Его координаты — 52,8244 градуса северной широты, 159,8839 градуса восточной долготы. Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
"UTC: 10 сентября 2025 года, 19:30:22 (камчатское время 11 сентября 07.30, мск 10 сентября 22.30 – ред.)… Магнитуда: 5,3", — поделились ученые данными мониторинга.
По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмического события находился на глубине 49,9 километра. Его координаты — 52,8244 градуса северной широты, 159,8839 градуса восточной долготы.
Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Камчатка Петропавловск-Камчатский Тихий океан Российская академия наук Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Заголовок открываемого материала