Кадыров рассказал, почему Алаудинова назначили командиром спецназа "Ахмат"

Кадыров рассказал, почему Алаудинова назначили командиром спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 11.09.2025

Кадыров рассказал, почему Алаудинова назначили командиром спецназа "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что у него, как у генерал-полковника Росгвардии, были полномочия назначить Апты Алаудинова... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T04:40:00+03:00

ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что у него, как у генерал-полковника Росгвардии, были полномочия назначить Апты Алаудинова командиром спецназа "Ахмат", который к тому же наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в республике. "Будучи генерал-полковником Росгвардии, у меня были полномочия назначить Апты Ароновича командиром сводного отряда "Ахмат". Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд. В последующем сводный отряд вырос, Апты Аронович проявил отличные лидерские качества и стал командиром спецназа "Ахмат"", - сказал Кадыров агентству, отвечая на вопрос, на каком уровне решался вопрос о назначении Алаудинова. Ранее в интервью РИА Новости Кадыров рассказывал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в день, при этом командиры подразделений могут позвонить ему даже ночью, если им от него что-то требуется.

2025

