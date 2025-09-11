Кадыров рассказал, почему Алаудинова назначили командиром спецназа "Ахмат"
Кадыров рассказал, что Алаудинов проявил отличные лидерские качества
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что у него, как у генерал-полковника Росгвардии, были полномочия назначить Апты Алаудинова командиром спецназа "Ахмат", который к тому же наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в республике.
"Будучи генерал-полковником Росгвардии, у меня были полномочия назначить Апты Ароновича командиром сводного отряда "Ахмат". Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд. В последующем сводный отряд вырос, Апты Аронович проявил отличные лидерские качества и стал командиром спецназа "Ахмат"", - сказал Кадыров агентству, отвечая на вопрос, на каком уровне решался вопрос о назначении Алаудинова.
Ранее в интервью РИА Новости Кадыров рассказывал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в день, при этом командиры подразделений могут позвонить ему даже ночью, если им от него что-то требуется.