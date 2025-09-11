https://ria.ru/20250911/jakutija-2041102569.html

В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков

ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Крупный канал незаконного оборота наркотиков пресечен в Якутии, где в ходе оперативных мероприятий изъято более 24 килограммов наркотических средств на сумму около 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия). Отмечается, что во взаимодействии с коллегами из Магаданской области якутские сотрудники УФСБ задержали шесть контрабандистов, организовавших крупный канал поставки наркотических средств из центральных регионов России. "В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей", - отметили в УФСБ. По словам представителя управления ФСБ Евдокии Бочкаревой, суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении организатора и участников преступной группы по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступной организации или участие в ней) УК России.

