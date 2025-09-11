Рейтинг@Mail.ru
В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/jakutija-2041102569.html
В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков
В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков - РИА Новости, 11.09.2025
В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков
Крупный канал незаконного оборота наркотиков пресечен в Якутии, где в ходе оперативных мероприятий изъято более 24 килограммов наркотических средств на сумму... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T08:07:00+03:00
2025-09-11T08:07:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Крупный канал незаконного оборота наркотиков пресечен в Якутии, где в ходе оперативных мероприятий изъято более 24 килограммов наркотических средств на сумму около 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия). Отмечается, что во взаимодействии с коллегами из Магаданской области якутские сотрудники УФСБ задержали шесть контрабандистов, организовавших крупный канал поставки наркотических средств из центральных регионов России. "В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей", - отметили в УФСБ. По словам представителя управления ФСБ Евдокии Бочкаревой, суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении организатора и участников преступной группы по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступной организации или участие в ней) УК России.
https://ria.ru/20250206/jakutija-1997649147.html
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков

ФСБ в Якутии пресекла канал незаконного оборота наркотиков на 1 миллиард рублей

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Крупный канал незаконного оборота наркотиков пресечен в Якутии, где в ходе оперативных мероприятий изъято более 24 килограммов наркотических средств на сумму около 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что во взаимодействии с коллегами из Магаданской области якутские сотрудники УФСБ задержали шесть контрабандистов, организовавших крупный канал поставки наркотических средств из центральных регионов России.
"В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей", - отметили в УФСБ.
По словам представителя управления ФСБ Евдокии Бочкаревой, суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении организатора и участников преступной группы по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступной организации или участие в ней) УК России.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Якутии задержали десять членов ОПГ
6 февраля, 08:25
 
ПроисшествияРоссияМагаданская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала