Рейтинг@Mail.ru
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/izrail-2041327589.html
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля - РИА Новости, 11.09.2025
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля
Число жертв израильских авиаударов по управлению министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в центре Саны и правительственному комплексу в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T23:43:00+03:00
2025-09-11T23:43:00+03:00
в мире
сана
йемен
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041037359_0:178:2031:1320_1920x0_80_0_0_ce8dbdb1d2f9dc039dd01abcde8a2593.jpg
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Число жертв израильских авиаударов по управлению министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в центре Саны и правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена возросло до 46, больше трети из них - это женщины и дети, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Аниса аль-Асбахи в социальной сети Х. В минувшую среду источники в местных органах власти сообщили РИА Новости о мощных взрывах в результате ударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. "Число погибших в результате израильской агрессии в столице Сане и Эль-Джауфе возросло до 46 погибших и 165 раненых, среди которых большое количество женщин и детей", - сказал он, отметив, что это еще не окончательные данные о жертвах ударов Израиля. "Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребенок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин", - добавил аль-Асбахи.
https://ria.ru/20250911/izrail-2041314148.html
сана
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041037359_25:0:1785:1320_1920x0_80_0_0_6dce4663eb8d920f6c22325af2eb8168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сана, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля

Аль-Асбахи: число жертв израильских авиаударов по Йемену выросло до 46

© AP PhotoИзраильский удар по Сане
Израильский удар по Сане - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
Израильский удар по Сане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Число жертв израильских авиаударов по управлению министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в центре Саны и правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена возросло до 46, больше трети из них - это женщины и дети, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Аниса аль-Асбахи в социальной сети Х.
В минувшую среду источники в местных органах власти сообщили РИА Новости о мощных взрывах в результате ударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф.
"Число погибших в результате израильской агрессии в столице Сане и Эль-Джауфе возросло до 46 погибших и 165 раненых, среди которых большое количество женщин и детей", - сказал он, отметив, что это еще не окончательные данные о жертвах ударов Израиля.
"Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребенок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин", - добавил аль-Асбахи.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев
Вчера, 20:57
 
В миреСанаЙеменИзраильАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала