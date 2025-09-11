https://ria.ru/20250911/izrail-2041327589.html
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Число жертв израильских авиаударов по управлению министерства обороны правительства "Ансар Алла" (хуситов) в центре Саны и правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена возросло до 46, больше трети из них - это женщины и дети, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Аниса аль-Асбахи в социальной сети Х. В минувшую среду источники в местных органах власти сообщили РИА Новости о мощных взрывах в результате ударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. "Число погибших в результате израильской агрессии в столице Сане и Эль-Джауфе возросло до 46 погибших и 165 раненых, среди которых большое количество женщин и детей", - сказал он, отметив, что это еще не окончательные данные о жертвах ударов Израиля. "Среди жертв пять убитых и 31 раненый ребенок, а также 11 убитых и 29 раненых женщин", - добавил аль-Асбахи.
