Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль

Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль

АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.

