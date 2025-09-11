https://ria.ru/20250911/izrail-2041323479.html
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
в мире
турция
израиль
катар
евросоюз
оон
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
