Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
23:03 11.09.2025
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
в мире
турция
израиль
катар
евросоюз
оон
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
в мире, турция, израиль, катар, евросоюз, оон, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Турция, Израиль, Катар, Евросоюз, ООН, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
В миреТурцияИзраильКатарЕвросоюзООНХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
