В Госдуме назвали атаку Израиля на Катар варварством

В Госдуме назвали атаку Израиля на Катар варварством

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Атака Израиля на Катар является варварством, демонстрирующим пренебрежение к нормам международного права, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). "Весь мир потрясен варварским ударом Израиля по жилым кварталам в Дохе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также руководство ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Франции и Германии и других государств уже выразили справедливое возмущение действиями Израиля. Это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара, явное пренебрежение нормами международного права и серьезная угроза региональной безопасности", - сказал Бабаков. Парламентарий отметил, что израильский удар по жилым зданиям в Дохе поставил под угрозу жизни катарских граждан и иностранных резидентов. "Следует подчеркнуть: представители движения ХАМАС находились на территории Катара исключительно с мирной миссией, ведя переговоры при посредничестве Катара о прекращении огня в секторе Газа. Израильский акт агрессии фактически сорвал переговорный процесс, о чем открыто заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани", - подчеркнул он. По его мнению, усилия Дохи, направленные на продолжение мирного урегулирования конфликта в Газе, несмотря на беспрецедентное давление и прямые угрозы, очень ценны для всего мирового сообщества. "Россия вместе со странами Глобального Юга последовательно выступает за справедливое, многополярное мироустройство, основанное на равенстве, уважении суверенитета и верховенстве международного права. Международное сообщество должно предпринять меры, чтобы заставить Израиль прекратить агрессивные действия против своих соседей и положить конец практике нарушения суверенитета соседних стран", - заключил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

