https://ria.ru/20250911/izrail-2041095155.html
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2025
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T06:06:00+03:00
2025-09-11T06:06:00+03:00
2025-09-11T06:06:00+03:00
в мире
израиль
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56445370541d5ec3c15c30dc81c4da19.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов в Израиле после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
https://ria.ru/20250910/gaza-2041009602.html
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714802_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c58087d213c10faca7458c064abd92e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ: воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля