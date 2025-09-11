Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
в мире
израиль
йемен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов в Израиле после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
израиль
йемен
в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

ЦАХАЛ: воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в ряде районов в Израиле после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
Израиль призвал население Газы покинуть город
Вчера, 17:01
Израиль призвал население Газы покинуть город
