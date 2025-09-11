https://ria.ru/20250911/izrail-2041095155.html

В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

2025-09-11T06:06:00+03:00

в мире

израиль

йемен

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в ряде районов в Израиле после запуска снаряда из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.

2025

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен