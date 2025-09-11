https://ria.ru/20250911/izbirkom-2041126322.html

Председатель ЦИК рассказала о работе российских избиркомов

Председатель ЦИК рассказала о работе российских избиркомов - РИА Новости, 11.09.2025

Председатель ЦИК рассказала о работе российских избиркомов

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сообщество российских избиркомов работает как единый мощный механизм, умеющий мобилизовать себя для решения сложных задач, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Несмотря на такую, казалось бы, разность, многообразие, когда необходимо, и исторические выборы в прошлом году, выборы президента Российской Федерации доказали, что, когда нужно, вот это сообщество комиссий работает как единый, монолитный, мощный организм, умеющий мобилизовать себя для решения самых сложных политических и иных задач", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

