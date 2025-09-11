https://ria.ru/20250911/innovatsii-2041019342.html

Автоматизация и роботизация: как инновации развивают промышленность в РФ

Именно промышленные роботы сегодня выполняют за человека самую опасную и тяжелую работу. Умное оборудование делает производство в разы эффективнее и безопаснее. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:00:00+03:00

россия

предприниматели

роботы

робототехника

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce21a9fc0146010a08caac1a5616fd8e.jpg

Именно промышленные роботы сегодня выполняют за человека самую опасную и тяжелую работу. Умное оборудование делает производство в разы эффективнее и безопаснее.Подробнее о том, как отечественные предприятия внедряют инновации в производственные процессы и логистику, какое будущее у промышленных роботов на российских предприятиях и на какие тренды стоит обратить внимание бизнесу, читайте в материале РИА Новости.Достижение технологического лидерстваВ 2025 году стартовал национальный проект "Средства производства и автоматизации". Одна из его целей — повышение уровня промышленной роботизации в России.Сейчас, по данным Минпромторга России, на 10 тысяч сотрудников приходится 29 промышленных роботов. Планируется, что к 2030 году РФ войдет в топ-25 стран по плотности промышленной роботизации, которая с 29 сейчас единиц промроботов увеличится до 145. Роботизация и автоматизация процессов позволят не только снизить затраты, но и повысить качество продукции.Рутину делегируют роботамПрименение роботов в промышленности повышает безопасность труда человека. Роботизированные помощники могут работать с вредными веществами, в экстремальных температурах или на опасных участках производства, исключая прямой контакт персонала с угрожающими факторами. Это снижает риск травматизма и профессиональных заболеваний среди работников. Также внедрение роботизации на производствах позволяет сотрудникам сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах, где человеческий труд просто необходим. Более того, использование роботов помогает компенсировать нехватку кадров и увеличить производительность. Все это снижает затраты на конечную стоимость продукции и улучшает ее качество.По словам директора по импортозамещению и связям с государственными органами компании COMITAS, представителя Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алексея Ильяшевского, рынок промышленной роботизации находится в самом начале большого цикла развития. И не последнюю роль в этом играют меры поддержки по нацпроекту, которые предоставляет Минпромторг России."На сегодняшний день все бизнес-сообщество присматривается к автоматизации и роботизации очень пристально. Кто-то делает пилотные проекты, другие уже прошли эту стадию и внедряют масштабные проекты с последующим тиражированием", – сказал РИА Новости Ильяшевский."В интересах человека нужно действовать сбалансированно и первым делом замещать роботами рутинные, тяжелые и вредные операции в работе сотрудника. И чем больше и быстрее мы наберем опыта в этих вопросах, тем активнее сможем переходить в более сложные операции, масштабируя их за счет автоматизации и роботизации", – считает Ильяшевский.Все начинается с софтаИмпортозамещение и развитие автоматизации становятся важными задачами в промышленности. А компании, которые уже успешно внедрили новые подходы в производство и управление, выступают драйверами роста.Например, в ООО "Семаргл" занимаются разработкой и производством оборудования для автоматизации интралогистики (внутренней логистики – прим. ред.) и комплексной роботизацией производств.По словам управляющего партнера компании Сергея Терентьева, внедряемые решения оснащаются программно-аппаратными комплексами на базе собственной системы управления складом DIACO WMS, RMS.В продуктовом портфеле компании – автоматизированные системы хранения (АСХ) ARSENAL, автоматизированные транспортные системы TAGARKA грузоподъемностью до 140 тонн, AGV-роботы ARSENAL SHUTTLE 3D и СЕМАБОТ, а также крановое оборудование и программное обеспечение."При создании новых производств все начинается с цифрового двойника. Пока цифровой двойник не готов, завод не начинает строиться", – рассказал РИА Новости Терентьев.По его словам, много внимания уделяется цифровому и технологическому проектированию, затем подбираются оптимальные решения для производственных процессов."И только после этого начинается строительство завода. Все начинается с софта", – подытожил управляющий партнер ООО "Семаргл".Роботы – помощники бизнесаАвтоматизация и роботизация помогают бизнесу добиваться успеха и повышать эффективность. Например, компания "Валдай роботы" предлагает инновационные решения в этой области для промышленных и логистических процессов.В портфолио компании – разнообразные роботы, в том числе логистический АМР/ПТР (AMR — Autonomous Mobile Robot). Это беспилотный/автономный мобильный робот, способный передвигать грузы с применением интеллектуальных систем для построения маршрута и навигации.По словам управляющего директора компании Егора Бакулина, одна из проблем при внедрении роботов – это отсутствие необходимой инфраструктуры на предприятиях."Большинство предприятий достались нам по наследству, и у нас просто не было заранее заложено концепции под роботизацию. Где-то недостаточно адекватное покрытие, чтобы роботы могли передвигаться, где-то не так расположены станки. И самая большая проблема в роботизации – это затраты компаний на то, чтобы сначала переделать инфраструктуру и уже потом туда поставлять роботов", – объяснил РИА Новости Бакулин.Но и здесь удается найти решение благодаря искусственному интеллекту."Например, мы недавно разработали логистического робота для одного из крупнейших маркетплейсов в России. Робот работает, интегрируется бесшовно в инфраструктуру предприятия благодаря тем нейросетевым решениям, которые мы в него заложили. Потому что без ИИ нам бы пришлось переделывать всю инфраструктуру", – отметил Бакулин.На данный момент грузоподъемность базового робота составляет от 25 до 45 килограммов. В будущем компания планирует увеличить грузоподъемность своих промышленных роботов до 100 килограммов.Таким образом, внедрение инноваций в промышленность по нацпроекту "Средства производства и автоматизации" не только обеспечивает технологическое лидерство, но и повышает качество отечественных товаров. А еще открывает российскому бизнесу масштабные перспективы.

россия

