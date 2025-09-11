https://ria.ru/20250911/herson-2041319732.html

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

