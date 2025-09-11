Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 11.09.2025
11:08 11.09.2025
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих
2025-09-11T11:08:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
коченевский район
новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону.В ГУМВД уточнили, что на 1412 километре автодороги Р-254 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на троих рабочих, которые производили дорожные работы на мосту через реку Камышенка."Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля сбил троих дорожных рабочих, выполнявших ремонтные работы. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
коченевский район
новосибирская область
происшествия, коченевский район, новосибирская область
Происшествия, Коченевский район, Новосибирская область
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиМесто ДТП в Коченевском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Место ДТП в Коченевском районе Новосибирской области
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
