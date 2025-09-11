https://ria.ru/20250911/gruzovik-2041140485.html

В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих

Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 11.09.2025

НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону.В ГУМВД уточнили, что на 1412 километре автодороги Р-254 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на троих рабочих, которые производили дорожные работы на мосту через реку Камышенка."Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля сбил троих дорожных рабочих, выполнявших ремонтные работы. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

