https://ria.ru/20250911/gruzovik-2041140485.html
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих - РИА Новости, 11.09.2025
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих
Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:08:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
происшествия
коченевский район
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041139723_375:299:1279:808_1920x0_80_0_0_7f79e1e858be0088cf475e6d283b7c82.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону.В ГУМВД уточнили, что на 1412 километре автодороги Р-254 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на троих рабочих, которые производили дорожные работы на мосту через реку Камышенка."Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля сбил троих дорожных рабочих, выполнявших ремонтные работы. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250910/dtp-2040925173.html
коченевский район
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041139723_507:251:1280:831_1920x0_80_0_0_6ac0c1030f7c796bf07dda813bf0d918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коченевский район, новосибирская область
Происшествия, Коченевский район, Новосибирская область
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил дорожных рабочих
В Новосибирской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих
НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля в четверг в Коченевском районе Новосибирской области насмерть сбил троих дорожных рабочих, сообщает ГУМВД по региону.
В ГУМВД уточнили, что на 1412 километре автодороги Р-254 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на троих рабочих, которые производили дорожные работы на мосту через реку Камышенка.
"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля сбил троих дорожных рабочих, выполнявших ремонтные работы. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.