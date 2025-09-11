Рейтинг@Mail.ru
16:07 11.09.2025 (обновлено: 16:15 11.09.2025)
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении финансов."По факту злоупотребления служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, что сопровождалось получением особо крупной суммы, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе", - заявили журналистам на брифинге в грузинской службе госбезопасности.
Наручники на руках. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении финансов.
"По факту злоупотребления служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, что сопровождалось получением особо крупной суммы, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе", - заявили журналистам на брифинге в грузинской службе госбезопасности.
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
