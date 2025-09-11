https://ria.ru/20250911/gruziya-2041234504.html
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе - РИА Новости, 11.09.2025
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:07:00+03:00
2025-09-11T16:07:00+03:00
2025-09-11T16:15:00+03:00
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении финансов."По факту злоупотребления служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, что сопровождалось получением особо крупной суммы, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе", - заявили журналистам на брифинге в грузинской службе госбезопасности.
https://ria.ru/20250911/gruziya-2041200087.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе
В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе за присвоение финансов