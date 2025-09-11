https://ria.ru/20250911/gruziya-2041234504.html

В Грузии задержали экс-главу Минобороны Бурчуладзе

ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении финансов."По факту злоупотребления служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, что сопровождалось получением особо крупной суммы, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе", - заявили журналистам на брифинге в грузинской службе госбезопасности.

