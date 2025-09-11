В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой

https://ria.ru/20250911/gruziya-2041200087.html

Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. РИА Новости, 11.09.2025

ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена."Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники проехали проехать страну транзитом.

