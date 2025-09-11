Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 11.09.2025 (обновлено: 14:56 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/gruziya-2041200087.html
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой - РИА Новости, 11.09.2025
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:14:00+03:00
2025-09-11T14:56:00+03:00
грузия
украина
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580868193_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_b2e867d537b98deaef0eadf0004bb5da.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена."Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники проехали проехать страну транзитом.
https://ria.ru/20250416/polsha-2011542538.html
грузия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580868193_116:0:2335:1664_1920x0_80_0_0_7ad0999afaf3d70f1ce50a56a1acb39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, украина, турция, в мире
Грузия, Украина, Турция, В мире
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой

В Грузии задержали двоих украинцев за ввоз из Турции 2,4 кг гексогена

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Грузинский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
«
"Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.
По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.
Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники проехали проехать страну транзитом.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Польше задержали банду сутенеров из Украины
16 апреля, 11:47
 
ГрузияУкраинаТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала