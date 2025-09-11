https://ria.ru/20250911/gruziya-2041200087.html
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой - РИА Новости, 11.09.2025
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:14:00+03:00
2025-09-11T14:14:00+03:00
2025-09-11T14:56:00+03:00
грузия
украина
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580868193_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_b2e867d537b98deaef0eadf0004bb5da.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена."Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.По данным спецслужбы, грузовик Меrcedes Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и зашел в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". Отмечается, что при досмотре в машине был найден тайник со взрывчатым веществом, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие выявило, что неизвестный на Украине предупредил водителя о том, что по прибытию в Грузию к нему подойдет некий человек, чтобы забрать вещество, он также задержан. СГБ сообщает, что продолжает расследование чтобы выявить, готовился ли террористический акт в Грузии или злоумышленники проехали проехать страну транзитом.
https://ria.ru/20250416/polsha-2011542538.html
грузия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580868193_116:0:2335:1664_1920x0_80_0_0_7ad0999afaf3d70f1ce50a56a1acb39b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, украина, турция, в мире
Грузия, Украина, Турция, В мире
В Грузии задержали двоих украинцев со взрывчаткой
В Грузии задержали двоих украинцев за ввоз из Турции 2,4 кг гексогена